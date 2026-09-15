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Анатолій Трубін буде першим номером «Бенфіки» в Лізі Європи

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Анатолій Трубін буде першим номером «Бенфіки» в Лізі Європи
Антолій Трубін цього сезону вийшов на поле лише два рази
фото: Instagram Анатолія Трубіна

Тренер орлів Марко Сілва дасть ігровий час українському голкіперу

Голкіпер «Бенфіки» Анатолій Трубін буде першим номером команди в матчах Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Glorioso1904.

Головний тренер португальского гранда Марко Сілва надасть ігровий час українцеві в єврокубках. У чемпіонаті першим номером залишиться Самуел Соареш. Коуч сподівається, що Трубін набере оптимальну ігрову форму.

У Лізі Європи «Бенфіка» зіграє з АЗ Алкмар, «Міланом», «Селтіком», «Вікторією» Пльзень, «Лехом», «Омонією», «ОФІ» та «Неймегеном»

Анатолій Трубін провів два матчі на клубному рівні цього сезону, один з них став сухим. 

За шість турів чемпіонату Португалії «Бенфіка» набрала 16 очок та посідає друге місце турнірної таблиці, відставання від лідеа таблиці «Спортінга» посіає два пункти.

Нагадаємо, що Алан Маттуро приєднався до складу «Шахтаря» та набирає форму у складі донецької команди.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Бенфіка Анатолій Трубін

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