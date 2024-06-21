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Бізнес на черешні. Виробник пояснив, як формується ціна ягоди

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Бізнес на черешні. Виробник пояснив, як формується ціна ягоди
Фермери зауважують, що черешня завжди буде досить недешевою і на це впливає низка факторів
фото з відкритих джерел

«Окремі елітні сорти – навіть 500 гривень та більше»

Ціна на черешню безпосередньо залежить від періоду сезону: пік цін припадає на його початок – травень, а вже з червня ціна знижується. Про це «Главкому» розповіли виробники та торговці популярної ягоди.

У травні, на початку сезону, черешня може коштувати понад 300 гривень, а окремі елітні сорти – 500 гривень та більше. За словами експертів, це тому що травнева черешня – майже вся імпортна. Садівники ж України відкривають сезон зазвичай у перших числах червня, пояснює співзасновник ужгородського фермерського господарства «Коник» Андрій Мелех.

«Сезон триває всього до 10 тижнів у році. У нас перша ягода з’явилася 1 червня. З мого досвіду як виробника, як тільки з’являється товар люди наввипередки купують його. Звідси й поява такого цінового ажіотажу», – аргументує співзасновник ужгородського фермерського господарства «Коник» Андрій Мелех.

Взагалі, за словами фермера, ця ягода завжди буде досить недешевою: «Беремо найкращу черешню, яка коштує зараз 100 грн/кг, додаємо податки, маржу торгівельних мереж і наостанок преміальність сорту. Бо це теж додаткові затрати: дорожче дерево, на якому ростуть відповідної якості плоди, крапельний полив – це витрати на воду і електрику. Сюди ж відносимо витрати на вчасне охолодження черешні». Експерти окремо наголошують на цьому: перед продажем ягоду охолоджують до 2 градусів за Цельсієм.

Також ціну формують витрати на зберігання черешні. Плоди зберігають у спеціальному середовищі: це суміш різних газів, яка подовжує життя фруктів.

Фермер із Закарпаття Андрій Мелех (праворуч)
Фермер із Закарпаття Андрій Мелех (праворуч)
фото: Андрій Мелех/Facebook

Також учасники ринку прокоментували суспільне обговорення, нібито цього літа всі ягоди значно подорожчали. За їх спостереженнями, все навпаки: черешня подешевшала порівняно з цінами минулого року на 15–20%.

Так, за інформацією керівниці відділу маркетингу львівського ринку «Шувар» Тетяни Попович, цьогоріч ця ягода на 16% дешевша.

Нині ціни у різних торгових точках та на ринках в різних українських регіонах коливаються від 50 і до 280 гривень за кілограм черешні.

 У мережі супермаркетів «Восторг» черешня українського походження коштує 90 і 125 за кг (сорти «Франц Йосиф» і «Валерій Чкалов» відповідно).

У торговельній мережі «Сільпо» ціни варіюються від 110 до 255 за кг.

У «Варусі» знайдете черешню вагову за 67.90 грн\кг

У мережі «Новус» можна відшукати черешню Artberry (149 грн за пів кіло)

Мережа «Ашан» готова запропонувати черешню, котра обійдеться у 98.90 грн\кг.

*ціни вказано на 17 червня.

Нагадаємо, у травні «Главком» відвідав ринок та супермаркети і поцікавився, скільки коштує перша черешня у столиці. Зазвичай ці ягоди можна побачити у продажу не раніше першої декади червня, але сезон продажу черешні у Києві розпочався раніше звичайного.

До слова, експерти дають переважно оптимістичні прогнози щодо поточного сезону ягід і фруктів, але на перебіг сезону і на ціну впливатиме відразу низка факторів.

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Теги: податки бізнес ринок хімікати ягода травень черешня

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