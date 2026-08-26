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«Шахтар» і «Динамо» влаштували грандіозну бійку в Національній лізі юнаків

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Шахтар» і «Динамо» влаштували грандіозну бійку в Національній лізі юнаків
Протистояння грандів залишається принциповим і на юнацькому рівні
фото: ФК «Динамо»

Вихованці «гірників» мають труднощі з умінням програвати

Юніори донецького «Шахтаря» спровокували сутичку з однолітками з київського «Динамо» під завісу очного поєдинку в Національній лізі U-19. Про це повідомляє «Главком».

Пристрасті в малому Класичному перелилися через край на 86-й хвилині. Оборонець «гірників» грубим підкатом зупинив прорив суперника до воріт. Порушення правил сталося біля бокової лінії, тож викликало шквал емоцій.

У словесну суперечку, а за нею і штовханину, швидко ввірвалися запасні обох колективів і навіть представники тренерських штабів. Шарпанина тривала орієнтовно хвилину. За її мотивами суддівська бригада виписала два «гірчичники» – оборонець «Шахтаря» Станіслав Шукалович отримав попередження за грубий фол, а хавбек «Динамо» Андріан Бекерський був покараний за участь в сутичці.

Зрештою, принциповий матч завершився перемогою «біло-синіх» (2:1). Кияни принаймні тимчасово вийшли в лідери Національної ліги U-19, набравши 10 очок у чотирьох турах. «Гірники» після двох поразок поспіль залишаються у середині турнірної таблиці (шість пунктів).

До слова, «Харків» увійшов в історію Кубка України після розгромної перемоги. Підопічні Младена Бартуловіча розтрощив аматорську «Калинівку» (9:0) з Київщини. Ця перемога стала найбільшою в історії турніру.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» УПЛ

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