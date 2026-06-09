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«Будівельник» підписав новий контракт з 17-річною перспективною баскетболісткою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Будівельник» підписав новий контракт з 17-річною перспективною баскетболісткою
Минулого сезону за 15 хвилин на майданчику Гулямова набирала в середньому 5.1 очка, робила 2.7 підбирання

Марія Гулямова продовжить грати за «Будівельник»

Чемпіон жіночої баскетбольної Суперліги та володар Кубка України столичний «Будівельник» оголосив про чергове підписання на наступний сезон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Команда підписала контракт з однією з наймолодших баскетболісток 17-річною Марією Гулямовою.

Минулого сезону за 15 хвилин на майданчику Марія набирала в середньому 5.1 очка, робила 2.7 підбирання і 0.6 передачі в матчах Суперліги, будучу важливим гравцем ротації.

Раніше «Будівельник» підписав новий контракт з Ксенією Панькіною, Дарʼєю Завідною, Владиславою Волошиною, Анжелікою Ляшко та Юлією Гутевич, а також повернув в Україну Вероніку Любінець.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: БК Будівельник баскетбол

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