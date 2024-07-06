Євро-2024: Англія здолала Швейцарію в серії пенальті

У серії пенальті англійці не хибили

Збірна Англії стає третім півфіналістом чемпіонату Європи-2024 з футболу

Збірна Англії перемогла Швейцарію за підсумками серії пенальті та пройшла до півфіналу чемпіонату Європи з футболу.

В офіційних матчах англійці не поступалися Швейцарії з 1981 року, коли з рахунком 2:1 завершився їхній матч у кваліфікації чемпіонату світу.

Перший тайм суперники завершили без ударів у площину. За моментами лідирували англійці. Однак рахунок відкрила Швейцарія, втіливши власні удари в гол на 75-й хвилині. Відзначився Брель Емболо.

Перевага швейцарців протрималася близько п'яти хвилин. Англійці відповіли голом Букайо Сака, який виконав удар у дальній кут з-за меж штрафного.

У додатковий час командам не вдалося забити. У серії пенальті не вийшов уже перший удар швейцарців. Натомість англійці з позначки не хибили, вдало здійснивши всі свої спроби.

Швейцарія повторила свій найкращий результат в історії на Євро, Англія вдруге поспіль вийшла до топ-4 найкращих команд Європи.

У півфіналі команда Англії зіграє з переможцем пари Нідерландів та Туреччини, які зустрінуться у матчі 6 липня о 22:00.

Нагадаємо, напередодні збірна Іспанії з футболу перемогла збірну Німеччини в овертаймі та стала першим півфіналістом Євро-2024. Футбольний матч закінчився із рахунком 2:1 на користь іспанців.

Водночас збірна Франції переграла Португалію у серії пенальті та стала другим півфіналістом Євро-2024 з футболу.