«Динамо» розформувало жіночу команду

Наразі невідомо, чи хтось замінить «Динамо» у новому розіграші Вищої ліги

Рішення про розформування команди було ухвалено перед стартом сезону Вищої ліги 2024/25

Київське «Динамо» розформувало свою жіночу команду перед стартом сезону Вищої ліги 2024/25. Про це йдеться на офіційному сайті Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.

Причина такого рішення «Динамо» не повідомляється. Замість цього кияни підписали договір про співпрацю з «Ладомиром» із Володимира: існування жіночої команди є однією з умов для виступів в українській Прем'єр-лізі.

Наразі невідомо, чи хтось замінить «Динамо» у новому розіграші Вищої ліги. «Ладомир» також є представницею елітного дивізіону чемпіонату України, відтак після розформування київської команди у турнірі залишилося 11 клубів.

Учасниці жіночого чемпіонату України з футболу на сезон 2024/25:

«Ворскла» (Полтава)

«Дніпро-1» (Дніпро)

«ЕМС-Поділля» (Вінниця)

«Колос» (Ковалівка)

«Кривбас» (Кривий Ріг)

«Ладомир» (Володимир)

«Металіст 1925» (Харків)

«Оболонь» (Київ)

«Пантери» (Умань)

«Сістерс» (Одеса)

«Шахтар» (Донецьк)

Крім «Динамо», з Вищої ліги може також знятися і «Дніпро-1». Наприкінці червня комерційний директор дніпрян В'ячеслав Фрідман повідомляв, що клуб взагалі ризикує припинити існування через проблеми з фінансуванням.

Нагадаємо, 19 червня пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Свого суперника дізналося «Динамо» – ним став сербський «Партизан». Перший матч кияни проведуть 23 або 24 липня, гра у відповідь відбудеться 30 чи 31 липня.