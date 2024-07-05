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«Динамо» розформувало жіночу команду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Динамо» розформувало жіночу команду
Наразі невідомо, чи хтось замінить «Динамо» у новому розіграші Вищої ліги
фото: ФК «Динамо»

Рішення про розформування команди було ухвалено перед стартом сезону Вищої ліги 2024/25

Київське «Динамо» розформувало свою жіночу команду перед стартом сезону Вищої ліги 2024/25. Про це йдеться на офіційному сайті Всеукраїнської асоціації жіночого футболу.

Причина такого рішення «Динамо» не повідомляється. Замість цього кияни підписали договір про співпрацю з «Ладомиром» із Володимира: існування жіночої команди є однією з умов для виступів в українській Прем'єр-лізі.

Наразі невідомо, чи хтось замінить «Динамо» у новому розіграші Вищої ліги. «Ладомир» також є представницею елітного дивізіону чемпіонату України, відтак після розформування київської команди у турнірі залишилося 11 клубів.

Учасниці жіночого чемпіонату України з футболу на сезон 2024/25:

  • «Ворскла» (Полтава)
  • «Дніпро-1» (Дніпро)
  • «ЕМС-Поділля» (Вінниця)
  • «Колос» (Ковалівка)
  • «Кривбас» (Кривий Ріг)
  • «Ладомир» (Володимир)
  • «Металіст 1925» (Харків)
  • «Оболонь» (Київ)
  • «Пантери» (Умань)
  • «Сістерс» (Одеса)
  • «Шахтар» (Донецьк)

Крім «Динамо», з Вищої ліги може також знятися і «Дніпро-1». Наприкінці червня комерційний директор дніпрян В'ячеслав Фрідман повідомляв, що клуб взагалі ризикує припинити існування через проблеми з фінансуванням.

Нагадаємо, 19 червня пройшло жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Свого суперника дізналося «Динамо» – ним став сербський «Партизан». Перший матч кияни проведуть 23 або 24 липня, гра у відповідь відбудеться 30 чи 31 липня.

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Теги: ФК «Динамо» жіночий футбол навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ

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