Нащадок легенд «Мілана» перейшов у сьомий клуб за п'ять років

Хавбек у молодому віці став футбольним пілігримом

Атакувальний півзахисник Даніель Мальдіні змінив «Аталанту» з Бергамо на «Кальярі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Сардинці орендували хавбека на прийдешній сезон. Угода коштувала острів'янам 1 млн євро. У договорі сторони також передбачили опцію викупу італійця за 8 млн.

Новачок «Кальярі» – син Паоло Мальдіні та внук Чезаре Мальдіні. Та на відміну від батька та діда він не зміг затриматися в «Мілані» надовго. Наразі останнім у футболці «россонері» сезоном для півзахисника стала кампанія 2021/22.

З тих пір Мальдіні-наймолодший розпочав подорож Італією. Він захищав кольори «Спеції», «Емполі», «Монци», «Аталанти» та римського «Лаціо». У 2024 році атакувальний хавбек дебютував у збірній Італії.

У минулому сезоні Мальдіні-наймолодший зіграв 25 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та три результативні передачі. Контракт півзахисника з Аталантою розрахований до літа 2029 року.

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.