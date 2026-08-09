Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Нащадок легенд «Мілана» перейшов у сьомий клуб за п'ять років

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Нащадок легенд «Мілана» перейшов у сьомий клуб за п'ять років
Даніеле Мальдіні опинився на Сардинії
фото: ФК «Кальярі»

Хавбек у молодому віці став футбольним пілігримом

Атакувальний півзахисник Даніель Мальдіні змінив «Аталанту» з Бергамо на «Кальярі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Сардинці орендували хавбека на прийдешній сезон. Угода коштувала острів'янам 1 млн євро. У договорі сторони також передбачили опцію викупу італійця за 8 млн.

Новачок «Кальярі» – син Паоло Мальдіні та внук Чезаре Мальдіні. Та на відміну від батька та діда він не зміг затриматися в «Мілані» надовго. Наразі останнім у футболці «россонері» сезоном для півзахисника стала кампанія 2021/22.

З тих пір Мальдіні-наймолодший розпочав подорож Італією. Він захищав кольори «Спеції», «Емполі», «Монци», «Аталанти» та римського «Лаціо». У 2024 році атакувальний хавбек дебютував у збірній Італії.

У минулому сезоні Мальдіні-наймолодший зіграв 25 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та три результативні передачі. Контракт півзахисника з Аталантою розрахований до літа 2029 року.

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А ФК «Аталанта» Даніеле Мальдіні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роберто Манчіні та Габріеле Оріалі знову працюватимуть разом
Манчіні сформував тренерський штаб збірної Італії
7 серпня, 20:53
Джанфранко Дзола візьметься за реформу молодіжного футболу
Колишній лідер «Челсі» отримав впливову посаду в Італійській федерації футболу
5 серпня, 20:55
Франко Мастантуоно переїде до Флоренції
«Реал» відпустить «нового Мессі» в чемпіонат Італії
5 серпня, 17:42
Ромелу Лукаку розгляне переїзд за океан
Опальний форвард із чемпіонату Італії отримав варіант у США – джерело
3 серпня, 15:27
Рандаль Коло Муані повернувся в Турин
ПСЖ продав форварда в чемпіонат Італії
2 серпня, 19:54
Артем Довбик уклав орендну угоду з клубом «Болонья»
Довбик офіційно перейшов в італійську «Болонью»
30 липня, 14:16
Янн Біссек продовжить виступи на «Джузеппе Меацца»
Чемпіон Італії продовжив контракт із провідним футболістом
29 липня, 17:26
61-річний Манчіні вже очолював збірну Італії з 2018 до 2023 року
Збірна Італії з футболу отримала нового головного тренера
28 липня, 15:30
Мігель Велозу вперше буде головним тренером
Екслегіонер «Динамо» став головним тренером у чемпіонаті Італії
23 липня, 17:58

Новини

Австралійський боєць муай-тай захистив двох жінок під час нападу
Австралійський боєць муай-тай захистив двох жінок під час нападу
Дівчина Фодена виставила футболки збірної Англії на продаж після його пропуску Чемпіонату світу
Дівчина Фодена виставила футболки збірної Англії на продаж після його пропуску Чемпіонату світу
В Уругваї футбольний матч спричинив ДТП
В Уругваї футбольний матч спричинив ДТП
Мессі отримував погрози розправою під час Чемпіонату світу
Мессі отримував погрози розправою під час Чемпіонату світу
Полювання на трансгендерів. Чоловіки-ексбаскетболісти на знак протесту «заявилися» у провідну жіночу лігу
Полювання на трансгендерів. Чоловіки-ексбаскетболісти на знак протесту «заявилися» у провідну жіночу лігу
ПСЖ за скромні гроші оформив перехід оборонця збірної Франції
ПСЖ за скромні гроші оформив перехід оборонця збірної Франції

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
74K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
Вчора, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua