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Віцечемпіон світу 2018 обрав Близький Схід замість повернення в чемпіонат Італії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Віцечемпіон світу 2018 обрав Близький Схід замість повернення в чемпіонат Італії
Марцело Брозовіч перебрався в Катар
фото: ФК «Аль-Садд»

Досвідчений футболіст вирішив не повертатися до Європи

Колишній півзахисник збірної Хорватії Марцело Брозовіч перейшов у катарський «Аль-Садд». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Балканець підписав із грандом контракт на один рік. Під крило Развана Луческу ветеран перебрався безкоштовно. У міжсезоння Брозовіч покинув аравійський «Аль-Наср».

Пліч-о-пліч із Кріштіану Роналду хавбек провів три сезони. Він виграв титул Про-Ліги в минулій кампанії. Найкращі роки кар'єри Брозовіч провів у міланському «Інтері», кольори якого захищав у 2015-2023 роках.

Нещодавно інтерес до півзахисника проявив туринський «Ювентус». Італійський гранд зіткнувся з епідемією травм і готовий вийти на ринок за новими виконавцями. Оскільки трансферне вікно вже зачинене, то «Стара синьйора» шукає новачків серед вільних агентів.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Марсело Брозовіч

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