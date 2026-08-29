«Мілан» віддав півзахисника збірної Італії конкуренту в Серії A

«Россонері» пішли на неочевидний кадровий крок

«Мілан» відпустив хавбека Самуеле Річчі в «Комо». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Ларіані» орендували італійця до кінця сезону. Угода коштувала команді Сеска Фабрегаса 2 млн євро. Також «Комо» матиме опцію викупу Річчі.

Півзахисник провів за «россонері» лише один рік. Минулого літа «Мілан» віддав за нього 23 млн євро «Торіно». Раніше італієць також виступав за рідний «Емполі».

Річчі в минулому сезоні провів 34 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав один гол і чотири асисти. Також за плечима уродженця Понтедери 11 поєдинків у збірній Італії.

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.