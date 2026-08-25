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«Мілан» відпустив нападника в чемпіонат Німеччини

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Мілан» відпустив нападника в чемпіонат Німеччини
Крістофер Нкунку (ліворуч) повернувся до Бундесліги
фото: РБ «Лейпциг»

«Россонері» не розраховують на провідного виконавця минулого сезону

Форвард Крістофер Нкунку змінив італійський «Мілан» на німецький РБ «Лейпциг». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Червоні бики» орендували француза до кінця кампанії 2026/27. Угода коштуватиме німецькому колективу орієнтовно 3,5 млн євро. Також РБ «Лейпциг» матиме опцію викупу нападника.

Нкунку вже виступав за саксонців у 2019-2023 роках. Тоді він був лідером атак «червоних биків». Французький форвард допоміг РБ «Лейпциг» завоював два Кубка Німеччини.

У минулому сезоні Нкунку зіграв 35 поєдинків. До свого активу він записав вісім голів. Раніше нападник також захищав кольори лондонського «Челсі» та «Парі Сен-Жермен» на батьківщині.

До слова, мюнхенська «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Бундесліга Серія А ФК Мілан

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