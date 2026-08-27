Чемпіон Європи Чепурний розповів, чому ухвалив рішення тренуватися в Німеччині

Чепурний стверджує, що залишив Україну через відсутність «належних умов» для тренувань

Український гімназист Назар Чепурний, який на нещодавньому чемпіонаті Європи з спортивної гімнастики завоював золото у опорному стрибку, детальніше розповів про те, чому залишив Україну та перебрався до Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Після того як я приїхав у Німеччину й трохи звик до спокійної атмосфери та підготовки, мені було тяжко втягнутися назад в Україні: важко звикнути до обстрілів, до безсонних ночей. Я зрозумів, що в такій атмосфері мені буде важко набрати форму, яку я й так втратив. Також це пов'язано з атмосферою в залі. Через те, що змінювали головного тренера, робочої атмосфери там абсолютно немає, а для мене це важливо – щоб хлопці були заряджені. У постійній обстановці трауру я тренуватися не можу, мене це не мотивує.

В один момент я взагалі не хотів їхати на цей чемпіонат Європи, але дівчина сказала: «Ти поїдеш 100%, я відчуваю, що все буде добре». І я поїхав. Перші дні це було просто як автоматизм: тренування, номер, сон, їжа. На подіумі в мене взагалі нічого не вийшло, що ще більше демотивувало. Але, слава Богу, вистачило сил зібратися в день змагань і по-чоловічому виконати свою роботу», – заявив Чепурний.

Він також зазначив, що «посадовці мають думати, як організувати умови, щоб підняти прапор країни»

«Звісно, руки опускаються, коли дивишся на весь цей треш і на те, що в моїй підготовці мають бути зацікавлені інші люди. Логіка підказує, що це посадовці мають думати, як організувати умови, щоб підняти прапор країни, а не я сам шукати кошти. Я в інших країнах такого не бачив, щоб спортсмен, який хоче виступати за свою країну, не отримував підтримки від профільних організацій

За такий короткий час багато людей пішли назустріч і допомогли мені, хоча я за них не виступаю, не є їхнім учнем і ніякого профіту вони з мене не отримують. Ця ситуація показала, наскільки люди з іншої країни можуть допомогти. Це й привело до результату, який маємо», – заявив Чепурний.

Для Назара Чепурного золото чемпіонату Європи, який цього року пройшов у хорватському місті Загреб, стало першим у його кар'єрі на цьому рівні. За дві спроби він набрав 14,665 очок, завдяки чому випередив нейтрального Алєксєя Усачова на 1,5 бали. Трійку приерів закрив Сол Скотт з Великої Британії.

Нагадаємо, що у Міністерстві молоді і спорту відреагували на заяву Чепурного щодо проблем з фінансуванням його збору, який проходив у Німеччині.