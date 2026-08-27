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Гучний скандал в гімнастиці: Мінспорту відреагувало на заяву чемпіона Європи Чепурного

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Гучний скандал в гімнастиці: Мінспорту відреагувало на заяву чемпіона Європи Чепурного
Чепурний вперше в кар'єрі виграв індивідуальне «золото» європейської першості
фото: Getty Images

Мінспорту заявило, що цінує Назара Чепурного як видатного спортсмена

Міністерство молоді і спорту України прокоментувало «Главкому» заяву гімнаста Назара Чепурного, який повідомив про відсутність фінансової підтримки від України під час підготовки до Чемпіонату Європи.

Коментар Міністерства молоді і спорту України щодо заяви Чепурного

«Золота медаль Назара Чепурного на Чемпіонаті Європи – це важливий успіх для всієї країни, і ми цінуємо вагомий внесок спортсмена у цю перемогу.

Назар Чепурний є спортсменом штатної команди національної збірної України та отримує заробітну плату, передбачену контрактом. Також він отримує додаткову стипендію як бронзовий призер Чемпіонату світу зі спортивної гімнастики.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» – державний бюджет не може покривати видатки на проведення навчально-тренувальних зборів національної збірної команди за кордоном, за винятком чітко визначених підстав

Про це було попереджено Назара, який у травні звернувся до Мінмолодьспорту з проханням про виїзд за кордон для виступів в
іноземних клубах та проведення підготовки до змагань», – йдеться у коментарі.

Мінмолодьспорту також повідомило, за яких умов фінансуються збори за кордоном.

«Мінмолодьспорту спрямовує кошти на підготовку національної збірної в межах України у повному обсязі. Що стосується зборів за кордоном, вони можуть фінансуватися державою лише у кількох випадках:

  • на території України немає належної бази для підготовки національної збірної з цього виду спорту;
  • в Україні відсутні необхідні погодні умови під час проведення навчально-тренувального збору;
  • є потреба провести завершальний збір перед чемпіонатом чи кубком світу/Європи на спорудах із обладнанням за міжнародними стандартами або у кліматичних умовах, наближених до умов майбутніх змагань;
  • є необхідність реалізації індивідуальних планів підготовки за участю провідних іноземних спортсменів.

Назар Чепурний у своєму дописі зазначив, що виїхав, бо в Україні немає належних умов для підготовки до змагань. Але це не відповідає дійсності.

Вся національна збірна України зі спортивної гімнастики тренується на спеціалізованій олімпійській базі на Київщині, де створено необхідні умови для підготовки атлетів.

Мінмолодьспорту цінує Назара Чепурного як видатного спортсмена і прагне його подальшого розвитку у складі національної збірної. Адже кожна перемога українських атлетів на міжнародній арені – це наш спільний привід для гордості та доказ незламності країни», – зазначається у зверненні.

Заява Назара Чепурного

Чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Назар Чепурний розповів про проблеми з фінансуванням своєї підготовки до континентальної першості. 

«Ось і завершився Чемпіонат Європи. Усі бачили гучний результат, медалі та красиву картинку. Але зараз я хочу розповісти, що насправді стояло за лаштунками цього результату.

Через відсутність належних умов для підготовки півтора місяця тому я прийняв рішення виїхати до Німеччини, щоб готуватися до Чемпіонату Європи.

Увесь цей час я неодноразово звертався до Міністерства молоді та спорту України та Української федерації гімнастики з проханням про матеріальну підтримку тренувального збору. У відповідь я отримував «завтра».

Зрештою я змирився з тим, що першу половину підготовки доведеться повністю оплачувати самостійно: житло, харчування, пальне та всі інші витрати», – зазначив гімнаст.

Нагадаємо, Чепурний тріумфував на Чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.

За підсумками двох спроб переможець змагань набрав 14,566 очка. Український гімнаст випередив найближчого переслідувача – нейтрального спортсмена Алєксєя Усачова – на 1,5 бала. Доповнив подіум британець Сол Скотт.

Чепурний вперше в кар'єрі виграв індивідуальне «золото» європейської першості.

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Теги: спортивна гімнастика Міністерство молоді і спорту України Назар Чепурний

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