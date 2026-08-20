«Що з тату?». У мережі глузують з гімнаста Ковтуна, який відмовився від громадянства України
Ковтун під час виступів за Україну був відомий своїм показним патріотизмом
Гімнаст Ілля Ковтун, який відмовився від громадянства України, привернув до себе увагу жартівників з мережі. Про це повідомляє «Главком».
У середу, 19 серпня, Ковтун вперше представляв на континентальній першості Хорватію. Він здобув для Хорватії першу в історії перемогу в чоловічому багатоборстві на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.
Раніше Ковтун був відомий своїм показним патріотизмом. Зокрема, у своїх інтерв'ю він часто говорив про любов до рідної землі, а також мав кілька татуювань, присвячених Україні.
Тож тепер жартівники з мережі іронічно цікавляться, яка доля спіткала патріотичні татуювання гімнаста:
- Татуювання, присвячені Україні, поки що ще не перебив
- А з тату, що з тату?!!
Також увагу привернула різка зміна зовнішності спортсмена.
коли зраджуєте країну - ви втрачаєте свою симпатичну твінк-ауру, тепер він просто рандомний стрьомний чел pic.twitter.com/6ZhOOjFE8t— Dr.Danzo.🩻 (@danzo_fs) August 19, 2026
Варто зазначити, що Ковтун відомий своїми скандальними заявами. Зокрема, у інтерв'ю хорватським ЗМІ він скаржився на українців.
«Не лише війна в Україні вплинула на моє рішення. Було багато ситуацій, через які я вирішив змінити громадянство. Я відчуваю моральний обов’язок перед людьми в Осієку. Тут мене прийняли. Коли я виграв олімпійську медаль, я відчув, що люди тут раділи більше, ніж в Україні», – розповів Ковтун.
Він також підтвердив, що не був в Україні після початку повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, скелетоніст Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо факту зміни громадянства гімнастом Іллею Ковтуном та його тренеркою Іриною Горбачевою.
Зокрема, спортсмен заявив, що гімнаст та його тренерка отримували суттєву підтримку з державного бюджету.
«Відкидають свою Батьківщину повністю під час війни. Бо держава буцімто не забезпечила їх тим, на що вони (Ковтун і Горбачева – «Главком») заслуговують. Хоча вони отримали настільки багато грошей, що про таке фінансування на одного спортсмена можна тільки мріяти. І для мене це загалом дико, тому я так реагую. І моя думка не змінюється: це ганебний вчинок, і я знаю, що багато людей розділяють цю думку зі мною», – заявив Гераскевич.
Як повідомлялося, Ковтун здобув срібло Олімпіади у Парижі у вправах на паралельних брусах. Ілля Ковтун також мав у своєму активі два четвертих місця. Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили.
Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.
Ілля Ковтун також є володарем «бронзи» та «срібла» чемпіонатів світу в багатоборстві. У Парижі він здобув свою першу олімпійську нагороду у кар'єрі. Крім того, Ковтун у 2021 році представляв Україну на Олімпіаді в Токіо.
Як повідомляв «Главком», гімнаст Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева отримали близько 8.5 млн грн з державного бюджету України у 2023-2024 роках.
Зазначається, що в зазначену вище суму входять лише виплати, які гімнаст та його тренерка отримали за здобуті призові місця на міжнародних змаганнях.
«Сюди (8.5 млн гривень – ред.) не входять їхні зарплати, стипендії і т.д. Також в цю суму не враховані можливі виплати з місцевих бюджетів, спортивних товариств і т.д. Ілля Ковтун, наприклад, донедавна був спортсменом ЦСК Збройних сил України», – йдеться у дописі Base of Ukrainian Sports.
Коментарі — 0