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«Що з тату?». У мережі глузують з гімнаста Ковтуна, який відмовився від громадянства України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Що з тату?». У мережі глузують з гімнаста Ковтуна, який відмовився від громадянства України
Після зміни громадянства Ковтун відзначився скандальними заявами
фото: European Gymnastics

Ковтун під час виступів за Україну був відомий своїм показним патріотизмом

Гімнаст Ілля Ковтун, який відмовився від громадянства України, привернув до себе увагу жартівників з мережі. Про це повідомляє «Главком».

У середу, 19 серпня, Ковтун вперше представляв на континентальній першості Хорватію. Він здобув для Хорватії першу в історії перемогу в чоловічому багатоборстві на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики.

Раніше Ковтун був відомий своїм показним патріотизмом. Зокрема, у своїх інтерв'ю він часто говорив про любов до рідної землі, а також мав кілька татуювань, присвячених Україні.

Тож тепер жартівники з мережі іронічно цікавляться, яка доля спіткала патріотичні татуювання гімнаста:

  • Татуювання, присвячені Україні, поки що ще не перебив
  • А з тату, що з тату?!!

Також увагу привернула різка зміна зовнішності спортсмена.

Варто зазначити, що Ковтун відомий своїми скандальними заявами. Зокрема, у інтерв'ю хорватським ЗМІ він скаржився на українців.

«Не лише війна в Україні вплинула на моє рішення. Було багато ситуацій, через які я вирішив змінити громадянство. Я відчуваю моральний обов’язок перед людьми в Осієку. Тут мене прийняли. Коли я виграв олімпійську медаль, я відчув, що люди тут раділи більше, ніж в Україні», – розповів Ковтун.

Він також підтвердив, що не був в Україні після початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, скелетоніст Владислав Гераскевич в інтерв'ю «Главкому» висловив свою думку щодо факту зміни громадянства гімнастом Іллею Ковтуном та його тренеркою Іриною Горбачевою. 

Зокрема, спортсмен заявив, що гімнаст та його тренерка отримували суттєву підтримку з державного бюджету.

«Відкидають свою Батьківщину повністю під час війни. Бо держава буцімто не забезпечила їх тим, на що вони (Ковтун і Горбачева – «Главком») заслуговують. Хоча вони отримали настільки багато грошей, що про таке фінансування на одного спортсмена можна тільки мріяти. І для мене це загалом дико, тому я так реагую. І моя думка не змінюється: це ганебний вчинок, і я знаю, що багато людей розділяють цю думку зі мною», – заявив Гераскевич.

Як повідомлялося, Ковтун здобув срібло Олімпіади у Парижі у вправах на паралельних брусах. Ілля Ковтун також мав у своєму активі два четвертих місця. Спочатку Ковтун посів четверте місце у фіналі особистого багатоборства. Про його виступ висловилася і колишня гімнастка Лілія Подкопаєва, зазначивши про те, що українця засудили

Вдруге Ковтун був за крок від нагороди у вільних вправах.

Ілля Ковтун також є володарем «бронзи» та «срібла» чемпіонатів світу в багатоборстві. У Парижі він здобув свою першу олімпійську нагороду у кар'єрі. Крім того, Ковтун у 2021 році представляв Україну на Олімпіаді в Токіо.

Як повідомляв «Главком», гімнаст Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева отримали близько 8.5 млн грн з державного бюджету України у 2023-2024 роках.

Зазначається, що в зазначену вище суму входять лише виплати, які гімнаст та його тренерка отримали за здобуті призові місця на міжнародних змаганнях. 

«Сюди (8.5 млн гривень – ред.) не входять їхні зарплати, стипендії і т.д. Також в цю суму не враховані можливі виплати з місцевих бюджетів, спортивних товариств і т.д. Ілля Ковтун, наприклад, донедавна був спортсменом ЦСК Збройних сил України», – йдеться у дописі Base of Ukrainian Sports.

Теги: Ілля Ковтун спортивна гімнастика спорт

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