Чемпіон Європи Чепурний зізнався, чи спілкується з тренеркою, яка змінила українське громадянство

Назар Чепурний: Дорослі люди зробили свій свідомий вибір

Чемпіон Європи зі спортивної гімнастики Назар Чепурний в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів, як ставиться до зміни громадянства екслідера збірної України Іллі Ковтуна та чи спілкується з колишньою тренеркою Іриною Горбачевою.

«Гадаю, сказано і написано про це за два роки достатньо. Я також про це говорив не один раз. Тому не бачу потреби повертатися до цієї теми. Дорослі люди зробили свій свідомий вибір і додати тут нічого (зірковий український гімнаст Ілля Ковтун та його тренер Ірина Горбачева змінили спортивне громадянство на хорватське в 2025 році – «Главком»).

Насамперед це вплинуло на збірну, яка залишилась без свого лідера. І це звісно нас послабило.

Чи спілкуюся з колишньою тренеркою Іриною Горбачевою? З Іриною Володимирівною я починав свою кар’єру, саме вона дала мені базу, яка сьогодні дозволяє мені показувати високі результати. Ми пройшли разом не один сезон. Я їй дуже вдячний за все. Але зараз наші шлях розійшлися. Ми не спілкуємось», – розповів Чепурний.

Нагадаємо, Назар Чепурний – найкращий спортсмен лютого 2026 року за версією НОК України. Цю нагороду він отримав, за перемогу на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку, що проходив у німецькому місті Котбус. Найкращим тренером місяця став Геннадій Сартинський – особистий тренер Чепурного.

Також Назар Чепурний став переможцем загального заліку Кубка світу 2026 зі спортивної гімнастики в опорному стрибку. Українець взяв участь у 3 з 5 етапів Кубка світу сезону 2026 – на кожному з них Назар виборював медалі.

золото у Котбусі

золото у Баку

бронзу у Досі

Зазначимо, що це друга поспіль перемога гімнаста в підсумкових заліках: минулого року він став кращим на паралельних брусах, а цьогоріч – в опорному стрибку.