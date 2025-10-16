Головна Спорт Новини
Жіночий Кубок Європи з футболу: «Ворскла» поступилася данській «Фортуні»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
«Ворскла» зазнала мінімальної поразки

«Ворскла» завершила виступи в єврокубках

У середу, 15 жовтня, жіноча команда полтавської «Ворскли» проводила матч-відповідь другого раунду Кубку Європи УЄФА проти данської «Фортуни». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Перша зустріч завершилася з рахунком 1:1. Початок другого поєдинку залишився за данками, які вже на 14-й хвилині реалізували свій момент. Цей гол став єдиним у першому таймі.

Після перерви біло-зелені доклали чималих зусиль, аби змінити хід гри на свою користь, однак суперниці злагоджено діяли в обороні та зберегли перевагу. 1:0 – «Ворскла» мінімально поступається в матчі-відповіді й завершує виступи в єврокубках.

Жіночий Кубок Європи УЄФА. Другий раунд. Матч-відповідь

«Фортуна» (Данія) – «Ворскла» (Україна) – 1:0 (1:0)

Гол: Огочукву (14).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Жіночий Кубок Європи з футболу: «Ворскла» поступилася данській «Фортуні»
