Жіночий Кубок Європи з футболу: «Ворскла» поступилася данській «Фортуні»

«Ворскла» завершила виступи в єврокубках

У середу, 15 жовтня, жіноча команда полтавської «Ворскли» проводила матч-відповідь другого раунду Кубку Європи УЄФА проти данської «Фортуни». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Перша зустріч завершилася з рахунком 1:1. Початок другого поєдинку залишився за данками, які вже на 14-й хвилині реалізували свій момент. Цей гол став єдиним у першому таймі.

Після перерви біло-зелені доклали чималих зусиль, аби змінити хід гри на свою користь, однак суперниці злагоджено діяли в обороні та зберегли перевагу. 1:0 – «Ворскла» мінімально поступається в матчі-відповіді й завершує виступи в єврокубках.

Жіночий Кубок Європи УЄФА. Другий раунд. Матч-відповідь

«Фортуна» (Данія) – «Ворскла» (Україна) – 1:0 (1:0)

Гол: Огочукву (14).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».