П’ятеро гравців клубу англійської Прем’єр-ліги пішли на карантин через загрозу зараження коронавірусом
Вірус зачіпає спорт футбол усе рішучіше
Відразу п'ятеро футболістів «Борнмута» поскаржилися на симптоми коронавірусу, повідомляє прес-служба клубу.
Всі гравці з симптомами були відправлені на карантин. Один із них – польський воротар Артур Боруц. При цьому про заходи щодо інших членів команди не повідомляється.
Раніше через симптоми і підтверджені факти зараження футболістів на карантин пішли «Арсенал», «Челсі» і «Евертон». Також сьогодні, 13 березня, стало відомо про призупинення нинішніх розіграшів Ліги чемпіонів і Ліги Європи.
Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила про призупинення нинішнього розіграшу чемпіонату до 4 квітня у зв'язку з епідемією коронавірусу.
Спалах COVID-19 була зафіксований у Китаї в кінці минулого року. За останніми даними, від нього померло понад 4,9 тисячі осіб. При цьому з числа тих, що заразилися вилікувалося більше 70 тисяч. Зараз у світі вірусом заражено понад 134 тисячі осіб.
Нагадаємо, через пандемію коронавірусу був припинений сезон в італійській Серії А та іспанській Ла Лізі.
Крім того, 17 березня УЄФА може оголосити про припинення єврокубків і перенесення Євро-2020 на 2021 рік.
Варто зазначити, що з 12 березня Кабмін ввів всеукраїнський карантин до 3 квітня.
З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.