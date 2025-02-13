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У США заарештували співробітника ФІФА, якого підозрюють у сексі з 14-річним хлопчиком

Христина Жиренко
glavcom.ua
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У США заарештували співробітника ФІФА, якого підозрюють у сексі з 14-річним хлопчиком
ФІФА усунула Коулза від роботи

Стверджується, що Коулз познайомився з підлітком через додаток для знайомств

Співробітника ФІФА заарештували у США за підозрою у сексуальному зв'язку з підлітком. Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що 7 лютого в Майамі був затриманий Джек Коулз, який очолював відділ FIFA Sound, який займається організацією музичного супроводу заходів та трансляцій організації. Британця підозрюють у статевому зв'язку з 14-річним хлопчиком.

Стверджується, що Коулз познайомився з підлітком через додаток для знайомств під час робочої поїздки до Цюріха у жовтні 2024 року – при цьому хлопчик сказав, що йому 16 років.

Минулого тижня Коулз знову спробував зустрітися з ним і був затриманий у готелі неподалік офісу ФІФА в Майамі, відкритого в 2023 році в рамках підготовки до Чемпіонату світу 2026 року.

Наразі співробітник ФІФА перебуває під слідством за звинуваченням у поїздці до США з наміром вступити у незаконні сексуальні стосунки з неповнолітнім. ФІФА усунула Коулза від роботи.

«ФІФА обізнана про судовий розгляд у Майамі. Передбачувані порушення є серйозними, мають особистий характері і не пов'язані з його роботою у ФІФА. Ця особа була негайно відсторонена. Наразі ФІФА не може дати більше коментарів», – йдеться у заяві ФІФА.

Нагадаємо, у Сумах повідомили про підозру в сексуальному насильстві викладачеві одного з місцевих університетів. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, у жовтні 2021 року, залишившись зі студенткою наодинці в одному з кабінетів, 51-річний викладач вчинив проти волі дівчини дії сексуального характеру, а також намагався схилити її до статевих зносин.

«Така поведінка викладача мала системний характер, він постійно приділяв дівчині надмірну увагу, зокрема, ставив непристойні питання, пропонував провести додому, намагався поцілувати тощо. Мало того, викладач надсилав студентці на один із месенджерів відеофайли, які відповідно до висновку експерта, є продукцією порнографічного характеру», – повідомили в прокуратурі.

При цьому викладач достеменно знав, що дівчина є неповнолітньою.

Йому повідомили про підозру за фактом вчинення стосовно неповнолітньої сексуального насильства та розповсюдженні відеопродукції порнографічного характеру (ч. 3 ст. 153, ч. 2 та ч. 3 ст. 301 КК України). Імені підозрюваного й назву університету, де він викладав, правоохоронці не вказують.

Теги: ФІФА секс НОВИНИ ФУТБОЛУ

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