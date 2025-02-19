«Боруссія» проходить до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї

Джмелі без особливих зусиль полетіли в наступний етап Ліги чемпіонів

«Боруссія» забезпечила собі місце в наступному раунді Ліги чемпіонів, зігравши внічию зі «Спортингом». Команда продемонструвала контроль над грою, не дозволяючи супернику створювати небезпечні моменти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання RFI та Gazzetta.

«Боруссія» – «Спортинг» 0:0 – за сумою двох матчів 3:0

Деталі матчу

У матчі, що відбувся в Німеччині, команда з Дортмунда забезпечила собі місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2024/25, зігравши внічию 0:0 зі «Спортингом». Це стало можливим завдяки перемозі німців над португальцями у першій грі з рахунокм 3:0.

«Боруссія» контролювала гру, не дозволяючи супернику створити небезпечні моменти. Найближчим до гола був Марсель Сабіцер, який пробив з далека, але воротар «Спортингу» Руй Сілва зумів відбити м'яч.

Ключові моменти

У другому таймі дортмундська «Боруссія» отримала можливість забити з пенальті, але Сергу Гірассі не зміг реалізувати його, оскільки Сілва відбив удар. Гіо Рейна, який вийшов на заміну, влучив у стійку, але команда не змогла відзначитися.

«Спортинг» не завдав жодного удару в площину воріт, що може свідчити про те, що команда змиралась зі своєю поразкою.

Таким чином, «Боруссія» без особливих зусиль проходить далі, а «Спортинг» не зміг продемонструвати належного рівня гри.

Нагадаємо, напередодні за результатами стикових матчів з Ліги чемпіонів сезону 2024/25 велетіли відразу два італійських клуби – «Мілан» та «Аталанта».

До слова, що «Бенфіка» з українцем Анатолієм Трубіним пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.