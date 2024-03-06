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Ще одна країна долучиться до чеської ініціативи закупівлі боєприпасів для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ще одна країна долучиться до чеської ініціативи закупівлі боєприпасів для України
Латвія приєднається до чеської ініціативи, запропонованої президентом Чехії Петром Павелом
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Латвії заявив, що потрібно зробити все можливе, щоб підтримати Україну

Латвійська Республіка приєднається до чеської ініціативи з придбання за межами ЄС і передання Україні артилерійських боєприпасів. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

«Латвія приєднається до чеської ініціативи, запропонованої президентом Чехії Петром Павелом, щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України. Це найважливіша можливість перемогти Росію, і ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну», – написав міністр.

Як повідомлялося, чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

Також Зеленський відреагував на чеську ініціативу щодо боєприпасів для України

Зокрема, Нідерланди підтримали ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ поза межами ЄС, щоб швидше доставити необхідну військову техніку в Україну. Також президент Франції Емманюель Макрон підтримав чеський план постачання 800 тис. артилерійських снарядів в Україну з країн, що не входять до Європейського Союзу, аби допомогти їй протистояти повномасштабному вторгненню РФ.

Як повідомлялося, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел. 

Країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

До слова, Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України. Також Бельгія виділяє 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів, яких гостро потребує Україна.

Читайте також: Україна закупила у ЄС 350 тис. снарядів
Теги: Латвія боєприпаси Чехія війна Міноборони

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