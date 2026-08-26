Чи розраховує Мальдера на Мудрика? Відповідь головного тренера збірної України

У Лізі націй збірна Україна 25 вересня зіграє з Угорщиною, 29 вересня – з Грузією

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера повідомив, чи розраховує на вінгера «Челсі» Михайла Мудрика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Взбірна».

«Чи розраховую я на Михайла? Мати у своєму розпорядженні гравця калібру Мудрика чи не мати – вибір очевидний. 100% краще мати. Ми всі неймовірно раді – керівництво УАФ, технічний персонал та футболісти, з якими я вже це обговорював. Я памʼятаю, що він пропустив майже 2 роки. Я чекаю на Мудрика, але не збираюся тиснути. Повернутися після такої паузи непросто. Це неймовірно важливий гравець для збірної України. Маю велику надію, що він буде з нами на найближчому зборі», – сказав Мальдера.

У Лізі націй збірна Україна 25 вересня зіграє з Угорщиною, 29 вересня – з Грузією.

У міжсезонні Мудрик узяв участь в кількох спарингах «Челсі». Проте, в основі «синіх» український вінгер жодного разу не з'явився. Менеджмент лондонців прагне надати виконавцю стабільну ігрову практику в іншому клубі, щоб потім визначатися з майбутнім.

Нагадаємо, дискваліфікація вінгера збірної України та лондонського Челсі Михайла Мудрика завершилася. Футбольна асоціація Англії врегулювала антидопінгову справу за участі українця. «Сині» відзначили, що Мудрик отримав дозвіл негайно відновити футбольну діяльність.

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх».

Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагався довести, що не вживав заборонені речовини.

Та навесні отримав дискваліфікацію на чотири роки. Його визнали винним у вживанні заборонених речовин. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії.

Мудрик виступає за «Челсі» з січня 2023 року, коли перебрався до лондонського клубу з донецького «Шахтаря». Чинний контракт українця з «синіми» розрахований до 2031 року.