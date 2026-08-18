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Гучний трансфер літа: Родрі став гравцем «Барселони»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Гучний трансфер літа: Родрі став гравцем «Барселони»
Попри підписання, Родрі найближчим часом не зможе дебютувати за «Барселону» через травму
фото: ФК «Барселона»

Чемпіон світу 2026 року уклав контракт з «блаугранас» до 2030-го року

Каталонська «Барселона» підтвердила підписання 30-річного іспанського опорного півзахисника Родріго Ернандеса Касканте, більш відомого як Родрі, який залишив «Манчестер Сіті» після семи років виступів за англійський клуб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Деталі угоди

Іспанець підписав із «блаугранас» довгостроковий контракт, розрахований до 30 червня 2030 року. Цей трансфер став одним із найгучніших переходів літнього вікна. «Барселона» розглядала Родрі як ключову фігуру для посилення центральної лінії та зрештою випередила свого найбільшого конкурента, мадридський «Реал», який також претендував на футболіста.

За інформацією The Athletic, каталонці гарантовано виплатять «Манчестер Сіті» 60 млн євро, що складає $88,56 млн. Водночас структура угоди передбачає ще низку бонусів. Йдеться про 11 млн євро легкодоступних бонусних виплат, а також додаткові опції, завдяки яким загальна вартість трансферу потенційно може зрости до 76,5 млн євро.

Але уболівальникам «Барселони» доведеться трохи почекати на дебют новачка. Наразі Родрі проходить відновлення після невеликої операції на спині, яку він переніс незадовго до трансферу. Клуб не планує форсувати повернення футболіста, тому його перший вихід на поле за «Барселону» відбудеться вже після завершення основного етапу реабілітації. При цьому каталонці розраховують, що після повного відновлення Родрі одразу стане ключовим елементом команди та центральною фігурою її гри в сезоні 2026/27.

Кар'єра Родрі

Родрі має стати одним із лідерів команди Хансі Фліка та допомогти каталонцям повернутися на вершину європейського футболу. Футболіст залишає Манчестер у статусі одного з найтитулованіших іспанських футболістів свого покоління. У 2024 році він отримав «Золотий м'яч», випередивши низку головних світових зірок. Також за сім сезонів у «Манчестер Сіті» іспанець також чотири рази ставав чемпіоном Англії, виграв Лігу чемпіонів та двічі Кубок Англії.

Окремим пунктом у його резюме стала перемога зі збірною Іспанії на Чемпіонаті світу 2026. Родрі був капітаном національної команди та за підсумками турніру отримав нагороду найкращому футболісту мундіалю.

Нагадаємо, що «Реал» завершив трансфер вундеркінда з чемпіонату Німеччини за шалені гроші

Теги: ФК Барселона Родрі НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті

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