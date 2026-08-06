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Після екстреної наради правління ФІФА стала відома доля Інфантіно

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Після екстреної наради правління ФІФА стала відома доля Інфантіно
Генеральний секретар ФІФА Графстрем і члени правління висловили підтримку Інфантіно
фото: Getty Images

УЄФА може підготувати судовий позов проти ФІФА через дії Джанні Інфантіно

Президент Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Джанні Інфантіно збереже свою посаду, незважаючи на критику, яку він отримав на свою адресу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle

Рішення щодо Інфантіно, який мав намір продати частку прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам, було ухвалено у середу, 5 серпня, на екстреній нараді правління ФІФА в Рабаті.

В опублікованій заяві за підсумками зустрічі йдеться, що генеральний секретар ФІФА Маттіас Графстрем і члени правління висловили підтримку Джанні Інфантіно, який перебуває під сильним тиском.

«Завжди є чому вчитися, і ФІФА продовжить удосконалювати свої процеси з урахуванням набутого досвіду», – йдеться в тексті.

Там зазначається, що всім національним і регіональним футбольним організаціям розіслали листа, в якому ФІФА приносить «щирі вибачення» за допущені помилки і «зобов'язується не допустити подібного в майбутньому».

Нагадаємо, УЄФА може підготувати судовий позов проти ФІФА через дії очільника організації Джанні Інфантіно.

Як повідомлялося, ФІФА відмовилася від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав можливість залучення приватних інвесторів до фінансування та комерціалізації активів організації, зокрема Чемпіонату світу. УЄФА схвалила відмову від плану, але висунув додаткові умови перегляду роботи ФІФА. Основною з них стала відставка Інфантіно, або ж в організації ініціюють голосування про вотум недовіри.

У травні Інфантіно заявив, що планує переобиратися на посаду президента ФІФА у 2027 році. Після змін планів ФІФА Уельс став першою країною, що офіційно відкликав попередню підтримку чинному президенту організації.

В УЄФА додали, що вимагають «негайних заходів для ідентифікації, пошуку та збереження всіх документів» про інвестиційний план. Це включає «електронну пошту, миттєві повідомлення (WhatsApp, Signal, Teams, Slack та інші), смс-повідомлення, письмову кореспонденцію та нотатки зустрічей», що стосувалися «будь-якого працівника ФІФА».

До слова, усі 55 членів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалили рішення бойкотувати турніри Міжнародної федерації футболу (ФІФА) після наміру її голови Джанні Інфантіно продати частку прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Джанні Інфантіно

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