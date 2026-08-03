Українська Прем'єр-ліга: «Шахтар» розпочав захист титулу з розгрому «Кудрівки»

Хет-трик в активі Кауана Еліаса

Донецький «Шахтар» обіграв «Кудрівку» (5:1) у першому турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

«Шахтар» розпочав активно, але витратив більше півгодини, щоб реалізувати свою перевагу. Кауан Еліас намагався перекинути голкіпера, вийшла передача на дальню стійку і Аліссон примудрився головою з гострого кута пробити повз Яшкова – 1:0.

Команда Арди Турана вже подумки збиралася на перерву, як «Кудрівка» несподівано відігралася. Гостям вистачило єдиного моменту за тайм: Бєляєв подав, Овусу скинув і Думанюк влучно пробив – м’яч від стійки залетів у ворота «гірників».

Після перерви «Шахтар» очікувано взяв гру під свій контроль і використав першу ж нагоду. Аліссон віддав майстерну передачу на Кауна Еліаса, який головою спокійно пробив повз Яшкова – 2:1. Згодом Кауан оформив дубль. Форвард «гірників» встиг першим на добивання, поціливши у ворота з метру.

А до розгромного рахунку справу вже довів Мейрелліш, який забив після подачі з кутового, щойно з’явившись на полі. Однак, останнє слово було за Кауаном, який зробив хет-трик у компенсований час. Бразилець втік сам на сам з Яшковим і спокійно переграв воротаря гостей. 5:1 – впевнена перемога «Шахтаря».

Українська Прем'єр-ліга. Перший тур

«Шахтар» – «Кудрівка» – 5:1

Голи: Аліссон, 33, Кауан Еліас, 55, 73, 90+2, Мейрелліш, 80 – Думанюк, 42

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Нагадаємо, чернівецька «Буковина» розписала нічию з черкаським ЛНЗ (0:0) у першому турі української Прем'єр-ліги.