Роналду зніметься в новому британському серіалі

Роль отримає й інша легенда футболу – Тьєррі Анрі

Легендарний форвард саудівського клубу «Аль-Наср» та збірної Португалії Кріштіану Роналду візьме участь у зйомках телевізійного серіалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

За інформацією видання, Роналду стане виконавчим продюсером і водночас актором у британському серіалі про футбол, який називатиметься "Day 1s". Серіал розповість вигадану історію футбольного агента Стенлі Далтона.

Головну роль зіграє Дем'єн Льюїс, відомий за серіалами «Батьківщина» та «Мільярди». Окрім Роналду, в зйомках також візьме участь ще одна легенда футболу – Тьєррі Анрі.

Зйомки серіалу вже стартували в Лондоні. Виробництвом займається нова студія UR•Marv, створена за участю Роналду та режисера Метью Вона. Очікується, що провідні світові стрімінгові платформи вестимуть боротьбу за право транслювати серіал.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду лайкнув відео зі звинуваченнями ФІФА у корупції. Португалець поставив лайк відео, в якому ФІФА звинувачується у корупції та в тому, що організація допомогла Аргентині вийти у фінал Чемпіонату світу.

До слова, глава іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас розкритикував президента ФІФА Джанні Інфантіно.

«Тим, хто ховається за своїми ручками та паперами, за екранами, розповсюджуючи ненависть і хибні чутки, я хочу сказати: поки ви сидите осторонь, ми у ФІФА знаходимося на передовій – створюємо найкраще шоу у світі», – після Чемпіонату світу звертався Інфантіно до критиків мундіалю.

Тебас відповів йому.

«Джані Інфантіно опублікував жалюгідне повідомлення у своїх соцмережах та на сторінках ФІФА. Ніхто не сперечається, що футбол поєднує людей і дарує їм емоції. Але прозорість, відповідальне управління та готовність звітувати за свої рішення – це не про ненависть, а про обов'язок. Сильні організації не намагаються очорнити тих, хто ставить незручні питання, а дають на них відповіді.

І ще, Джанні: коли керівник присвячує цілий допис нападкам на тих, хто має повне право вимагати пояснень, мимоволі постає питання – чому саме зараз? Чим викликаний цей захисний тон? Чи відбувається щось, про що ми поки що не знаємо?..», – написав Тебас.