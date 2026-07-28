Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Роналду зніметься в новому британському серіалі

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Роналду зніметься в новому британському серіалі
Кріштіану Роналду в матчі ЧС-2026 проти Хорватії
фото: Getty Images

Роль отримає й інша легенда футболу – Тьєррі Анрі

Легендарний форвард саудівського клубу «Аль-Наср» та збірної Португалії Кріштіану Роналду візьме участь у зйомках телевізійного серіалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

За інформацією видання, Роналду стане виконавчим продюсером і водночас актором у британському серіалі про футбол, який називатиметься "Day 1s". Серіал розповість вигадану історію футбольного агента Стенлі Далтона.

Головну роль зіграє Дем'єн Льюїс, відомий за серіалами «Батьківщина» та «Мільярди». Окрім Роналду, в зйомках також візьме участь ще одна легенда футболу – Тьєррі Анрі.

Зйомки серіалу вже стартували в Лондоні. Виробництвом займається нова студія UR•Marv, створена за участю Роналду та режисера Метью Вона. Очікується, що провідні світові стрімінгові платформи вестимуть боротьбу за право транслювати серіал.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду лайкнув відео зі звинуваченнями ФІФА у корупції. Португалець поставив лайк відео, в якому ФІФА звинувачується у корупції та в тому, що організація допомогла Аргентині вийти у фінал Чемпіонату світу.

До слова, глава іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас розкритикував президента ФІФА Джанні Інфантіно.

«Тим, хто ховається за своїми ручками та паперами, за екранами, розповсюджуючи ненависть і хибні чутки, я хочу сказати: поки ви сидите осторонь, ми у ФІФА знаходимося на передовій – створюємо найкраще шоу у світі», – після Чемпіонату світу звертався Інфантіно до критиків мундіалю.

Тебас відповів йому.

«Джані Інфантіно опублікував жалюгідне повідомлення у своїх соцмережах та на сторінках ФІФА. Ніхто не сперечається, що футбол поєднує людей і дарує їм емоції. Але прозорість, відповідальне управління та готовність звітувати за свої рішення – це не про ненависть, а про обов'язок. Сильні організації не намагаються очорнити тих, хто ставить незручні питання, а дають на них відповіді.

І ще, Джанні: коли керівник присвячує цілий допис нападкам на тих, хто має повне право вимагати пояснень, мимоволі постає питання – чому саме зараз? Чим викликаний цей захисний тон? Чи відбувається щось, про що ми поки що не знаємо?..», – написав Тебас.

Читайте також:

Теги: серіал Тьєррі Анрі Кріштіану Роналду НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вінісіус в матчі ЧС-2026 проти Шотландії оформив дубль
Вінісіус на Чемпіонаті світу 2026 повторив унікальне досягнення Роналду і Мессі
29 червня, 15:19
«Синьо-жовті» оформили вольову звитягу
Збірна України переграла Сербію на юнацькому Чемпіонаті Європи
2 липня, 21:51
Неймар забив пенальті у ворота Норвегії, але збірна Бразилії вилетіла з ЧС-2026
«Зі мною таке не пройде». Стали відомі деталі сварки Неймара з воротарем збірної Норвегії
6 липня, 16:50
Чемпіонат світу, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня
Визначилися обидві пари півфіналів Чемпіонату світу з футболу
12 липня, 06:59
Гравці ЛНЗ в матчі чемпіонату України проти «Динамо»
ЛНЗ та «Полісся» дізналися суперників у третьому раунді відбору Ліги конференцій
20 липня, 16:00
«Насінники» не пропустили від міцної команди
ЛНЗ дебютував у єврокубках матчем проти «Гента» в кваліфікації Ліги конференцій
23 липня, 23:22
Юрген Клопп став новим наставником збірної Німеччини
Клопп офіційно очолив збірну Німеччини з футболу
24 липня, 13:57
Йонатан Браут Брунес походить з потужної футбольної династії
Кузен Ерлінга Голанда продовжить кар'єру в іншому чемпіонаті
25 липня, 23:27
Інфантіно дісталося від Тебаса
Очільник Ла Ліги розкритикував президента ФІФА
Сьогодні, 12:17

Новини

Донька Суркіса заступилася за захисника «Динамо» Біловара і відповила хейтерам
Донька Суркіса заступилася за захисника «Динамо» Біловара і відповила хейтерам
Історичне досягнення. «Реал» у сезоні 2025/26 заробив більше 1,2 млрд євро
Історичне досягнення. «Реал» у сезоні 2025/26 заробив більше 1,2 млрд євро
Українські лучники здобули дві нагороди на юніорському Чемпіонаті Європи
Українські лучники здобули дві нагороди на юніорському Чемпіонаті Європи
Роналду зніметься в новому британському серіалі
Роналду зніметься в новому британському серіалі
Збірна Італії з футболу отримала нового головного тренера
Збірна Італії з футболу отримала нового головного тренера
Українські п'ятиборці здобули дві нагороди на юніорському Чемпіонаті світу
Українські п'ятиборці здобули дві нагороди на юніорському Чемпіонаті світу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
143K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
134K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Сьогодні, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Сьогодні, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Сьогодні, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Сьогодні, 11:34
Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua