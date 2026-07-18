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ФІФА повідомила, скільки триватиме перерва у фіналі Чемпіонату світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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ФІФА повідомила, скільки триватиме перерва у фіналі Чемпіонату світу 2026
Перерва у фіналі ЧС-2026 буде лише на дві хвилини довшою за стандартну
фото: Getty Images

Хедлайнерами шоу стануть Мадонна, Шакіра та BTS

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) повідомила асоціаціям Аргентини та Іспанії, що перерва у фіналі Чемпіонату світу 2026 триватиме 17 хвилин – на дві хвилини довше за стандартну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

За інформацією видання, 11 хвилин займе розважальне шоу на арені. Ще шість хвилин потрібно для того, щоб змонтувати та демонтувати сцену для шоу.

Раніше ЗМІ висловлювали побоювання, що перерву у фіналі розтягнуть на півгодини. Телекомпанії BBC та ITV приготувалися до ефіру між таймами, запланувавши традиційний 15-хвилинний аналіз гри в студії, а також 11-хвилинне шоу зі стадіону.

Правила забороняють проводити перерву довше ніж 15 хвилин в офіційних матчах. Проте, ФІФА вже порушувала це правило у фіналі клубного Чемпіонату світу 2025, де затягли паузу на 25 хвилин, вмістивши в нього шоу на стадіоні.

Раніше стало відомо, що хедлайнерами стануть Мадонна, Шакіра та BTS. Також у 11-хвилинному виступі візьмуть участь Burna Boy, Gustavo Dudamel та хор PS22 Chorus за участю Coldplay, а також ляльки з «Вулиці Сезам». Пізніше до списку зірок приєднався канадський співак Джастін Бібер.

Саме шоу організує лідер та вокаліст гурту Coldplay Кріс Мартін, продюсером виступить компанія Global Citizen. Івент проведе збір коштів для освітнього фонду FIFA Global Citizen, покликаного покращити доступ до якісної освіти та футболу для дітей у всьому світі. Мета – зібрати 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо, словенця Славко Вінчіча призначено головним арбітром фіналу Чемпіонату світу 2026 з футболу між Іспанією та Аргентиною. Асистуватимуть 46-річному рефері на лініях його співвітчизники Томаж Кланчник та Андраж Ковачіч.

На Чемпіонаті світу 2026 Вінчіч відпрацював головним арбітром на трьох матчах, включаючи одну гру у плейоф: Бразилія – Марокко (1:1), Йорданія – Алжир (1:2) та Мексика – Еквадор (2:0) у 1/16 фіналу.

Фінал Чемпіонату світу 2026 відбудеться у неділю, 19 липня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА ЧС-2026 Мадонна Шакіра

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