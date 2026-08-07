Спадкоємець Шевченка в «Мілані» близький до купівлі клубу з чемпіонату Англії

Ексфорвард збірної Бразилії зібрався стати футбольним функціонером

Колишній нападник італійського «Мілана» та низки інших команд Алешандре Пату з партнерами опинився за крок від придбання англійського «Нортгемптона». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC Sport.

Консорціум Sports Alpha Capital прагне придбати контрольний пакет акцій «чоботарів». Очільник «Нортгемптона» Келвін Томас минулого місяця підтвердив пропозицію від «фінансово спроможної» групи. Тоді перемовини вийшли на фінішну пряму.

Навесні «чоботарі» оголосили про збитки до сплати податків на майже 3 млн фунтів. За підсумками сезону «Нортгемптон» вилетів із англійської Ліги 1 до Ліги 2. Нинішнє керівництво клубу сподівається, що інвестиції зроблять колектив зі Східного Мідленду фінансово здоровим.

Пату в роки ігрової кар'єри провів півроку в лондонському «Челсі». Утім, упродовж другої частини сезону 2015/16 не зміг закріпитися в лондонському «Челсі». Зоряні роки бразильця припали на період в італійському «Мілані», де він став лідером атаки після відходу Андрія Шевченка.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.