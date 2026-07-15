Аргентинці отримали заборону приходити на гру з Англією у футболках з Фолклендськими островами

Півфінал мундіалю Англія – Аргентина пройде у середу, 15 липня

Аргентинських уболівальників не допустять на матч півфіналу Чемпіонату світу з футболу проти Англії, якщо вони прийдуть у футболках чи з прапорами із зображенням Фолклендських (Мальвінських) островів. Як інформує «Главком» з посиланням на La Voz, про це повідомила міністр безпеки Аргентини Алехандра Монтеоліва.

Заява міністра безпеки Аргентини

«Згідно з вжитими заходами, з прапором чи футболкою, на яких є політичне послання, увійти буде не можна», – сказала Монтеоліва, відповідаючи на запитання, чи можна буде потрапити на матч у футболці з написом «Мальвінські острови належать Аргентині».

Війна між Аргентиною та Сполучени Королівством

У грудні 1981 року генерал Леопольдо Галтьєрі розштовхав усіх конкурентів і став новим очільником хунти, що прийшла до влади в Аргентині після перевороту 1976-го. Проте, популярність військової диктатури продовжувала падати. Аби набрати соціальні бали, головнокомандувач задумав «маленьку переможну війну». Об'єктом зазіхань стали Фолклендські острови, Південна Георгія і Південні Сандвічеві острови, британський суверенітет над якими Аргентина ніколи не визнавала.

Спершу аргентинська армія мала успіх. Та тривав він лише кілька тижнів у квітні 1982 року. Натомість до середини червня британські війська відновили повний контроль над всіма територіями та завдали ворогу неабияких втрат. І якщо техніка (орієнтовно 100 літаків і гвинтокрилів, крейсер, субмарина тощо) справа наживна, то 649 загиблих, 1657 поранених і 11313 полонених солдат і офіцерів стали вироком для Галтьєрі персонально, а згодом і для хунти загалом.

Утім, в аргентинському суспільстві настрої щодо «несправедливого» суверенітету Сполученого Королівства над островами нікуди не розвіялися.

Півфінал мундіалю Англія – Аргентина пройде у середу, 15 липня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Іспанії перемогла Францію у 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Обидві команди розпочали матч доволі обережно, тому небезпечних моментів біля воріт майже не виникало аж до середини першого тайму. Люка Дінь необачно збив Ламіна Ямала у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті.

Мікель Оярсабаль спокійно переграв Андре Онана – 1:0.

Початок другої половини зустрічі багато в чому нагадував дебют першого тайму. Французи більше контролювали м'яч, однак реальної небезпеки біля воріт суперника не створили.

Натомість збірна Іспанії майже одразу скористалася своєю нагодою. Дані Ольмо віддав ефектну передачу в дотик на хід Педро Порро, який увірвався до штрафного майданчика й точним ударом у правий нижній кут подвоїв перевагу своєї команди та встановив остаточний рахунок – 2:0.

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.