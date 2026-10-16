Головна Спорт Авто/мото
search button user button menu button

«Феррарі» привезе на Гран-прі США Формули-1 останній великий пакет оновлень – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Феррарі» привезе на Гран-прі США Формули-1 останній великий пакет оновлень – ЗМІ
Шарль Леклер протестує нові елементи в Техасі
фото: EFE

Скудерія підготувала новинки до наступного етапу сезону

Стайня «Феррарі» вирішила встановити серйозний пакет новинок на боліди перед гонкою в американському Остіні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AutoRacer.

Оновлення покликані покращити аеродинаміку. Основним елементом буде нове днище, що повинне значно покращити притискну силу та стабільність боліда. Також інженери вдосконалять бокові понтони для кращої роботи з повітряними потоками.

Пакет новинок для Гран-прі США, найімовірніше, буде останнім великим у сезоні-2026. Пілоти «Феррарі» та сама стайня наразі зберігають математичні шанси на чемпіонський титул і Кубок конструкторів. Утім, доля трофеїв може вирішитися вже в Остіні.

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Сінгапуру

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» залишився у лідерах загального заліку. Італійський пілот набрав 340 очок. Британець Джордж Расселл неабияк відстав від напарника (238 пунктів). Третім залишився гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (229 балів).

На четверте місце піднявся Макс Ферстаппен із «Ред Булла» (221 очко). Далі розташувалися пілот «Феррарі» Шарль Леклер (215 пунктів) і чинний чемпіон Ландо Норріс із «Макларена» (201). Недосяжним «Мерседес» залишається у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня вже завоювала 578 пунктів. «Феррарі» до свого активу записала 444 бали. Третім залишається «Макларен», пілоти якого разом набрали 339 очок.

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 взяла паузу на два тижні. Гран-прі США відбудеться 23-25 жовтня в Остіні на «Трасі Америк». Етап відбудеться у класичному форматі – три вільні практики, суботня кваліфікація і недільна гонка.

Торік у штаті Техас тріумфував Ферстаппен. Компанію на подіумі йому склали Норріс і Леклер. Рекордсмен Остіна – Гемілтон (п'ять перемог).

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.

Читайте також:

Теги: Формула-1 Ferrari

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Естебан Окон (праворуч) шукатиме нове місце роботи
Досвідчений гонщик залишився без команди на наступний сезон Формули-1
1 жовтня, 18:08
Макс Ферстаппен не перемагав у чемпіонаті майже рік
Ферстаппен оформив першу перемогу в сезоні Формули-1
4 жовтня, 14:08
Макс Ферстаппен перемагав лише в складі однієї команди Формули-1
Ферстаппен повторив показник відданості Шумахера
4 жовтня, 16:59
Крістіан Горнер отримав солідний пакет на прощання
Екскерівник «Ред Булла» у Формулі-1 отримав шалену компенсацію після звільнення
8 жовтня, 13:55
Макс Ферстаппен не мав рівних у суботній гонці
Ферстаппен переміг «Феррарі» в спринті Гран-прі Сінгапуру Формули-1
10 жовтня, 13:29
Макс Ферстаппен випередив конкурентів на трасі «Яс-Маріна»
Ферстаппен виграв ювілейну кваліфікацію у Формулі-1
10 жовтня, 19:59
Руанда незабаром приєднається до F1
Контракт на 10 років. Формула-1 підтвердила повернення до Африки
13 жовтня, 15:29
Рафаель Камара піде на підвищення
Формула-1 отримала першого дебютанта на наступний сезон
Вчора, 18:27
Фернандо Алонсо не втратив жагу до перегонів
Ветеран Формули-1 готується до участі в «Дакарі-2027» – ЗМІ
6 жовтня, 12:54

Авто/мото

«Феррарі» привезе на Гран-прі США Формули-1 останній великий пакет оновлень – ЗМІ
«Феррарі» привезе на Гран-прі США Формули-1 останній великий пакет оновлень – ЗМІ
Формула-1 отримала першого дебютанта на наступний сезон
Формула-1 отримала першого дебютанта на наступний сезон
Контракт на 10 років. Формула-1 підтвердила повернення до Африки
Контракт на 10 років. Формула-1 підтвердила повернення до Африки
Ферстаппен виграв ювілейну кваліфікацію у Формулі-1
Ферстаппен виграв ювілейну кваліфікацію у Формулі-1
Ферстаппен переміг «Феррарі» в спринті Гран-прі Сінгапуру Формули-1
Ферстаппен переміг «Феррарі» в спринті Гран-прі Сінгапуру Формули-1
Екскерівник «Ред Булла» у Формулі-1 отримав шалену компенсацію після звільнення
Екскерівник «Ред Булла» у Формулі-1 отримав шалену компенсацію після звільнення

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2026
79K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Сьогодні, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Сьогодні, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
Вчора, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Вчора, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Вчора, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
14 жовтня, 12:03

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua