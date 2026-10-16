«Феррарі» привезе на Гран-прі США Формули-1 останній великий пакет оновлень – ЗМІ

Скудерія підготувала новинки до наступного етапу сезону

Стайня «Феррарі» вирішила встановити серйозний пакет новинок на боліди перед гонкою в американському Остіні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AutoRacer.

Оновлення покликані покращити аеродинаміку. Основним елементом буде нове днище, що повинне значно покращити притискну силу та стабільність боліда. Також інженери вдосконалять бокові понтони для кращої роботи з повітряними потоками.

Пакет новинок для Гран-прі США, найімовірніше, буде останнім великим у сезоні-2026. Пілоти «Феррарі» та сама стайня наразі зберігають математичні шанси на чемпіонський титул і Кубок конструкторів. Утім, доля трофеїв може вирішитися вже в Остіні.

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Сінгапуру

Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» залишився у лідерах загального заліку. Італійський пілот набрав 340 очок. Британець Джордж Расселл неабияк відстав від напарника (238 пунктів). Третім залишився гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон (229 балів).

На четверте місце піднявся Макс Ферстаппен із «Ред Булла» (221 очко). Далі розташувалися пілот «Феррарі» Шарль Леклер (215 пунктів) і чинний чемпіон Ландо Норріс із «Макларена» (201). Недосяжним «Мерседес» залишається у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня вже завоювала 578 пунктів. «Феррарі» до свого активу записала 444 бали. Третім залишається «Макларен», пілоти якого разом набрали 339 очок.

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 взяла паузу на два тижні. Гран-прі США відбудеться 23-25 жовтня в Остіні на «Трасі Америк». Етап відбудеться у класичному форматі – три вільні практики, суботня кваліфікація і недільна гонка.

Торік у штаті Техас тріумфував Ферстаппен. Компанію на подіумі йому склали Норріс і Леклер. Рекордсмен Остіна – Гемілтон (п'ять перемог).

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.