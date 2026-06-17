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Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 стартувала з перемоги у відборі на Чемпіонат Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 стартувала з перемоги у відборі на Чемпіонат Європи
Підопічні Володимира Журжія з першого місця групи D вийшли до плейоф

Україна перемогла Грецію

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 з перемоги стартувала в кваліфікації на Чемпіонат Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша чоловіча збірна на першому етапі потрапила у групу D з Грецією – обидві команди виходили до плейоф і в очному матчі лише визначали переможця групи.

Греція почала гру з двох точних дальніх, що спочатку давало їм перевагу в рахунку, але поступово Україна заволоділа ініціативою на майданчику, до середини матчу повела 11:8, а у другій половині почала нарощувати перевагу і виграла 21:14.

Ілля Кабацюра з 7 очками став найрезультативнішим в команді, 6 балів записав до активу Владислав Мустяца.

Таким чином, підопічні Володимира Журжія з першого місця групи D вийшли до плейоф.

Україна сьогодні, 17 червня, спочатку зіграє проти Данії, яка зайняла друге місце в групі В (програла Іспанії 6:21 і перемогла Румунію 15:13). Переможець пари Україна – Данія зіграє з переможцем матчу Естонія – Великобританія – переможець цього квартету отримає путівку на чемпіонат Європи.

Відбір на чемпіонат Європи 3х3. Чоловіки

Україна – Греція 21:14

  • Україна: Старцев 3 (1 дальній), Лопухов 5, Кабацюра 7 (2 дальні), Мустяца 6 (1 дальній)

Нагадаємо, жіноча збірна України 3х3 здобула дві перемоги в кваліфікації на чемпіонат Європи у Бухаресті, Румунія.

Теги: баскетбол

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