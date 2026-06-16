Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 вдало стартувала у кваліфікації Чемпіонату Європи

До плейоф відбору на Чемпіонат Європи 3х3 у жінок вийдуть дві кращі збірні групи з п’яти команд

Жіноча збірна України 3х3 здобула дві перемоги в кваліфікації на чемпіонат Європи у Бухаресті, Румунія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українки спочатку перемогли Данію 17:8. Українки гарно зіграли в захисті і тримали темп в атаці, що дозволило в другій половині матчу почати відриватись в рахунку і здобути в цілому впевнену перемогу.

Найрезультативнішою в складі збірної України стала Міріам Уро-Ніле, яка набрала 11 очок.

Підопічні Віталія Чернія після перемоги над Данією в другій грі зустрічались з Литвою. У литовок в першому матчі зазнала травми одна з гравчинь Габріела Сульске, через що Литва програла Швеції в овертаймі, а проти України грали втрьох без замін.

Україна контролювала гру і здобула переконливу перемогу 16:11.

Таким чином, збірна України стартувала у відборі на чемпіонат Європи 3х3 з двох перемог і завтра, 17 червня, продовжить груповий етап грою зі Швецією.

Відбір на чемпіонат Європи 3х3. Жінки

Данія – Україна 17:8

Україна: Уро-Ніле 11 (1 дальній), Ляшко 4, Філевич 1, Космач 1

Литва – Україна 16:11

Україна: Уро-Ніле 8, Ляшко 1 , Філевич 4 (1 дальній), Космач 3

До плейоф відбору на Чемпіонат Європи 3х3 у жінок вийдуть дві кращі збірні групи з п’яти команд.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)