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WTA визнала найкращим ударом березня ейс Костюк у матчі з росіянкою Блінковою

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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WTA визнала найкращим ударом березня ейс Костюк у матчі з росіянкою Блінковою
23 березня Костюк розгромила росіянку Анну Блінкову – 6:2, 6:1

Українка виконала подачу з-під руки, яку не змогла прийняти Блінкова

Ейс української тенісистки Марти Костюк у матчі третього кола турніру WTA 1000 у Маямі Жіноча тенісна асоціація (WTA) визнала найкращим ударом березня. Про це повідомляє «Главком».

23 березня Костюк розгромила росіянку Анну Блінкову – 6:2, 6:1.

На матчболі Марта Костюк зробила ейс. Українка виконала подачу з-під руки – її не змогла прийняти Блінкова.

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, у поєдинку Кубка Біллі Джин Кінг українка Марта Костюк розгромила полячку Катажину Каву.

Марта впевнено виграла перший сет – 6:1. У другому сеті Костюк теж здобула перемогу – 6:2.

Матчі групи у Кубку Біллі Джин Кінг, в якій виступатиме українська команда, відбуваються в польському місті Радом на закритому ґрунтовому корті.

11 квітня наша збірна грає проти Польщі, а наступного дня зустрінеться з командою Швейцарії.

У фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг пройде команда-переможниця групи.

У складі збірної України зіграють: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок, Надія Кіченок.

Вчора, 10 квітня, Польща з рахунком впевнено перемогла Швейцарію – 3:0.

Нагадаємо, друга ракетка світу Іга Швьонтек оголосила, що не візьме участь у матчах Кубку Біллі Джин Кінг.

«Я прийняла складне рішення. Розумію, що це не та новина, яку хотіли почути вболівальники, особливо польські, але зараз це правильне рішення для мене. Я не зіграю в кваліфікаційному раунді Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться у Радомі», – написала Іга.

Вона також зазначила, що їй потрібно зосередитися на собі та своїх тренуваннях.

«Я завжди з гордістю представляю свою країну. Минулого року я зіграла все, що тільки можна було зіграти за збірну. Я неймовірно пишаюся історичними командними успіхами - півфіналом Кубка Біллі Джин Кінг і фіналом United Cup. Тепер настав час знайти більше балансу, зосередитися на собі та своїх тренуваннях. Я тримаю кулачки за дівчаток і за всю команду», – наголосила тенісистка.

Також гру з Україною пропустить лідерка збірної Швейцарії Белінда Бенчич.

Теги: теніс Марта Костюк

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