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Даяна Ястремська розповіла про влучання російської ракети в дім її родини

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Даяна Ястремська розповіла про влучання російської ракети в дім її родини
Дім сім'ї тенісистки було зруйновано російською ракетою
фото: Instagram Даяни Ястремської

Родина спортсменки залишилась живою

Українська тенісистка Даяна Ястремська розповіла про приліт російської ракети в дім її родини у Одесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Те, що сталося зі мною в Одесі, щодня відбувається з родинами в різних містах України. Мені пощастило, що моя родина залишилася живою, тому що я не можу уявити, що було б, якби хтось із нас був там. Думаю, нас би теж не стало, так само як більше не існує нашої квартири.

За моєю історією стоїть ще багато інших, які набагато гірші. Скільки зруйнованих українських домівок ви ніколи не побачите? Скільки матерів і батьків ніколи не дадуть інтерв’ю? Скільки вбитих молодих людей для решти світу залишаться просто числом у новинному повідомленні?»

Також спортсменка розповіла, як війна повпливала на її життя та спорт

«Знаєте, зараз мені 26 років. А коли почалася повномасштабна війна, мені був 21. Практично все моє доросле життя я прожила разом із цією війною.

Десь у глибині душі, коли я знімаю тенісний одяг, я звичайна дівчина. Я донька, сестра, подруга – як мільйони інших молодих жінок.

Одне з найскладніших у професійному спорті – те, що тобі доводиться вчитися відключати свої емоції. Ти маєш показувати, робити вигляд, ніби нічого не сталося раніше, тому що всі ми однакові.

Але щоразу, коли ти виходиш на корт на міжнародних турнірах і бачиш український прапор поруч зі своїм ім’ям, я розумію, що в цей момент він означає для мене набагато більше, ніж будь-коли раніше», – сказала Ястремська

Останній US Open Даяна Ястремська залишила ще після першого кола поступившись італійці Лукреціо Стефаніні.

Раніше було оприлюднено склад Кіпру на матч Кубку Девіса зі збірною України.

Теги: теніс війна Даяна Ястремська

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