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«Ми не витримали». Світлана Тарабарова виїхала з Києва після російських атак

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Світлана Тарабарова показала, як з дітьми перебувала в укритті під час атаки Київщини
фото: Іnstagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова поділилася переживаннями через російські обстріли

Українська співачка Світлана Тарабарова покинула столицю після низки російських атак на Київ та область. Про це розповідає «Главком» із посиланням на сторінку зірки в Instagram.

Світлана Тарабарова евакуювалася з дітьми зі свого будинку під Києвом в іншу область. «Ми не витримали. Евакуювалися в спокійнішу область. Ще раз дякую всім, хто переживає за нас і написав теплі слова. Життя – найцінніше з усього, що ми маємо», – повідомила співачка та поділилася світлиною зі своїми дітьми.

«Ми не витримали». Світлана Тарабарова виїхала з Києва після російських атак фото 1
фото: Іnstagram.com/tarabarova

Напередодні співачка ділилася переживаннями через нещодавню атаки на Київщину, у селі Мила Бучанського району. За словами зірки, її близькі постраждали внаслідок обстрілу. 

Також вона висловилася про загибель голови Дмитрівської громади, Тарасу Дідича. «Дякую всім, хто хвилювався. Ми цілі. Ми в порядку. Але багато близьких мені людей вчора постраждали... Світла памʼять усім, кого забрала ця трагедія. Зокрема голові нашої Дмитрівської громади – Дідичу Тарасу Тарасовичу. Щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих. Немає слів, які зараз можуть зменшити цей біль. Пожежі й досі тривають. Наслідки цієї ночі ми ще довго будемо усвідомлювати…» – йдеться у дописі.

«Ми не витримали». Світлана Тарабарова виїхала з Києва після російських атак фото 2
фото: Іnstagram.com/tarabarova

Світлана Тарабарова також показала, як із дітьми в укритті пережила російський обстріл. «Будь ласка, бережіть себе. Не нехтуйте небезпекою, знаходьте максимально безпечні місця для себе, своїх родин і дітей. Дякую всім, хто рятує, захищає! Слава Україні! Вистоїмо», – додала вона.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня після російської атаки у Бучанському районі Київщини сталася масштабна пожежа та почалася детонація. Через надзвичайну ситуацію було повністю перекрито рух Житомирською трасою поблизу села Мила. Із небезпечної зони евакуювали понад 200 людей.

Також повідомлялося, унаслідок російської атаки на Київщину загинув голова Дмитрівської селищної громади Тарас Дідич. Очільник громади одним із перших приїхав на місце атаки, аби допомогти людям. 

До слова, жителі села Мила та сусідніх населених пунктів Бучанського району досі діляться спогадами про пекельну ніч, коли внаслідок ворожої атаки та подальшої детонації було пошкоджено близько 300 об'єктів. За офіційними цифрами – 38 загиблих і понад пів сотні поранених. 

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Теги: Світлана Тарабарова співачка Київщина Київ ракетна атака війна

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