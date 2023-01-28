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Далакян захистив титул чемпіона WBA в найлегшій вазі (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Далакян захистив титул чемпіона WBA в найлегшій вазі (відео)
Артем Далакян з титулом
фото з відкритих джерел

Далакян переміг Хіменеса у бою за титул чемпіона WBA

35-річний український боксер Артем Далакян захистив звання чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі. Зробив це він у рамках боксерського вечора в Лондоні у бою проти костариканця Давида Хіменеса.

Далакян здобув перемогу за очками: двічі по 115:113 та 116:112.

 

Поєдинок пройшов на OVO Arena Wembley у Лондон в рамках шоу промоутерської компанії Френка Воррена Queensbery Promotions.

Бій Далакян – Хіменес був зустріччю двох непереможних боксерів. Артем за кар'єру провів 21 бій, виграв кожен з них. У Давида серія на професійному ринзі складала 12 боїв, причому дев'ять з них він завершив достроково.

Це шостий успішний захист титулу чемпіона WBA від Далакяна. 

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.

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Теги: бокс Артем Далакян Лондон

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