Далакян захистив титул чемпіона WBA в найлегшій вазі (відео)

35-річний український боксер Артем Далакян захистив звання чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі. Зробив це він у рамках боксерського вечора в Лондоні у бою проти костариканця Давида Хіменеса.

Далакян здобув перемогу за очками: двічі по 115:113 та 116:112.

