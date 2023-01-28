Далакян захистив титул чемпіона WBA в найлегшій вазі (відео)

Далакян переміг Хіменеса у бою за титул чемпіона WBA

35-річний український боксер Артем Далакян захистив звання чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі. Зробив це він у рамках боксерського вечора в Лондоні у бою проти костариканця Давида Хіменеса.

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Далакян здобув перемогу за очками: двічі по 115:113 та 116:112.

Artem Dalakian and David Jimenez go the distance 🥊



Who walks away as the WBA World Flyweight Champion? 🏆#BeterbievYarde | BT Sport 1 pic.twitter.com/ZFxR5ZGqzr Будь ласка, читайте текст після реклами January 28, 2023

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Поєдинок пройшов на OVO Arena Wembley у Лондон в рамках шоу промоутерської компанії Френка Воррена Queensbery Promotions.

Didn't see that coming. Artem Dalakian def. David Jiménez by unanimous decision (115-113, 116-112, 115-113).#BeterbievYarde



🎥: BT Sports Boxing | TWTpic.twitter.com/3aDSBgHajU — Rhythm N' Boxing (@RhythmNBoxing) January 28, 2023

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Бій Далакян – Хіменес був зустріччю двох непереможних боксерів. Артем за кар'єру провів 21 бій, виграв кожен з них. У Давида серія на професійному ринзі складала 12 боїв, причому дев'ять з них він завершив достроково.

Це шостий успішний захист титулу чемпіона WBA від Далакяна.

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

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До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.