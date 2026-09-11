Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» вело переговори з румунським тренером, проте не досягло домовленості через позицію його сім'ї

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» вело переговори з румунським тренером, проте не досягло домовленості через позицію його сім'ї
Біло-сині шукають заміну Ігорю Костюку
фото: ФК «Легія». Едвард Йорданеску

Едвард Йорданеску міг замінити Ігоря Костюка біля керма біло-синіх

«Динамо» вело переговори з румунським фахівцем Едвардом Йорданеску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Digi Sport».

Біло-сині пропонували 48-річному спеціалісту контракт з зарплатнею в розмірі 100 тисяч євро на місяць. Спочатку він погодився на співпрацю, проте через небажання його сім'ї їхати до України через безпекову ситуацію, він, врешті, відмовив. Тренерський штаб Йорданеску також не горів бажанням працювати в Україні.

Румунський коуч підтвердив факт переговорів.

«Я не можу коментувати те, що написала польська преса, так само як і те, що підхопила або доповнила румунська преса. Я не повинен коментувати все, що обговорюється у публічному просторі, це не в моєму стилі. Факт полягає в тому, що два дні тому я сказав «так» новій співпраці, але на цей момент вона вже не є актуальною».

Останнім місцем роботи Едварда Йорданеску була варшавська «Легія», яку він залишив у жовтні 2025 року. До цього він працював зі збірною Румунії, яка під його керівництвом здолала Україну (3:0) у матчі чемпіонату Європи-2024.

Наразі головним тренером «Динамо» є Ігор Костюк. Під його керівництвом цього сезону біло-сині не зуміли вийти до єврокубків, а у чемпіонаті України йдуть шостими після п'яти турів.

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27

Standings provided by Sofascore

До слова, «Динамо» здолало вінницьку «Ниву» та вийшло до 1/8 фіналу Кубку України. Єдиний гол на 50-й хвилині забив Аліу Тіаре.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тренувальна база зазнала значних пошкоджень
Росіяни вдарили по базі «Чорноморця», де мали відбутися матчі Кубка України
22 серпня, 12:12
Український вінгер Віктор Циганков опинився в складній ситуації
Від ейфорії до скандалу. Казка Віктора Циганкова в «Жироні» перетворилася на нічний жах
22 серпня, 13:53
Олександр Алієв та Артем Мілевський є одним з найепатажніших футболістів в історії київського клубу
Легенди «Динамо» прокоментували результат матчу з «Карабахом» у Лізі конференцій
14 серпня, 23:18
Олексій Сидоров має чинний контракт з харківським клубом
Футболіст «Харкова» Сидоров хотів перейти до російського клубу
22 серпня, 13:32
Габріельь Карвалью узяв участь в спарингу «гірників»
Новачок «Шахтаря» розкрив мотиви переходу до лав чемпіона України
24 серпня, 16:59
Ніко Гонсалес змінив прописку в межах АПЛ
«Ньюкасл» переманив півзахисника «Манчестер Сіті»
26 серпня, 21:52
Джон Макгінн в оточенні двох суперників
«Астон Вілла» – «Арсенал». Прогноз і анонс на матч другого туру чемпіонату Англії Реклама
31 серпня, 16:00
«Шахтар» зіграє у основному раунді Юнацької ліги УЄФА
Відомі час та місце проведення матчів «Шахтаря» U-19 у Юнацькій ліги УЄФА
3 вересня, 16:22
Богдан Оличенко прагне потрапити до першої команди
Українець Оличенко оформив розкішний гол із кутового за дубль «Баварії»
6 вересня, 14:28

Новини

Російська ракета «Калібр» зруйнувала дім, який належав сім'ї Даяни Ястремської
Російська ракета «Калібр» зруйнувала дім, який належав сім'ї Даяни Ястремської
«Руйнують олімпійський рух, фліртуючи з убивцями». Гераскевич дав оцінку очільниці МОК Ковентрі
«Руйнують олімпійський рух, фліртуючи з убивцями». Гераскевич дав оцінку очільниці МОК Ковентрі
Відомі суми призових українських легкоатлетів за Абсолютний чемпіонат світу
Відомі суми призових українських легкоатлетів за Абсолютний чемпіонат світу
Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики: золото Магучіх, бронза Кохана
Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики: золото Магучіх, бронза Кохана
Український дзюдоїст Артем Лесюк здобув бронзу на етапі Grand Slam
Український дзюдоїст Артем Лесюк здобув бронзу на етапі Grand Slam
Ярослава Магучіх прокоментувала повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань
Ярослава Магучіх прокоментувала повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 вересня 2026
97K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
89K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
79K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію

Новини

В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
Вчора, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
Вчора, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
Вчора, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
Вчора, 13:38
Правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво парфумів
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua