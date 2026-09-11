«Динамо» вело переговори з румунським тренером, проте не досягло домовленості через позицію його сім'ї

Едвард Йорданеску міг замінити Ігоря Костюка біля керма біло-синіх

«Динамо» вело переговори з румунським фахівцем Едвардом Йорданеску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Digi Sport».

Біло-сині пропонували 48-річному спеціалісту контракт з зарплатнею в розмірі 100 тисяч євро на місяць. Спочатку він погодився на співпрацю, проте через небажання його сім'ї їхати до України через безпекову ситуацію, він, врешті, відмовив. Тренерський штаб Йорданеску також не горів бажанням працювати в Україні.

Румунський коуч підтвердив факт переговорів.

«Я не можу коментувати те, що написала польська преса, так само як і те, що підхопила або доповнила румунська преса. Я не повинен коментувати все, що обговорюється у публічному просторі, це не в моєму стилі. Факт полягає в тому, що два дні тому я сказав «так» новій співпраці, але на цей момент вона вже не є актуальною».

Останнім місцем роботи Едварда Йорданеску була варшавська «Легія», яку він залишив у жовтні 2025 року. До цього він працював зі збірною Румунії, яка під його керівництвом здолала Україну (3:0) у матчі чемпіонату Європи-2024.

Наразі головним тренером «Динамо» є Ігор Костюк. Під його керівництвом цього сезону біло-сині не зуміли вийти до єврокубків, а у чемпіонаті України йдуть шостими після п'яти турів.

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27

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До слова, «Динамо» здолало вінницьку «Ниву» та вийшло до 1/8 фіналу Кубку України. Єдиний гол на 50-й хвилині забив Аліу Тіаре.