«Астон Вілла» – «Арсенал». Прогноз і анонс на матч другого туру чемпіонату Англії

Учасники Ліги чемпіонів закриватимуть програму

Сьогодні, 31 серпня 2026 року, бірмінгемська «Астон Вілла» на арені «Вілла Парк» зустрінеться з лондонським «Арсеналом» у рамках 2-го туру англійської Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Астон Вілла» – «Арсенал»

Шанси «канонірів» на 15:55 31 серпня виглядають переконливішими, впевнені фахівці GGBET. На потенційну перемогу «вілланів» закладено коефіцієнт 6,19. Зате на ймовірну звитягу столичного гранда виставлено кеф 1,53. На нічию за підсумком 90 хвилин запропоновано бал 4,60. Тим часом на скромний успіх «Астон Вілли» (1:0) виставлено коефіцієнт 11,94. Натомість тотал більше 3,0 оцінено кефом 2,34.

Передматчевий стан команд

Підопічні Унаї Емері розпочали сезон із поєдинку за Суперкубок УЄФА. «Астон Вілла» поступилася французькому «Парі Сен-Жермен» (1:2). Єдиний гол оформив нападник Маджо. Натомість в АПЛ бірмінгемці зазнали гучної поразки від «Брайтона» (0:4) з вилученням хавбека Гомеса.

Тим часом «Арсенал» у битві за Суперкубок Англії розгромив «Манчестер Сіті» (3:0). Забитими м'ячами відзначилися оборонець Калафйорі, нападник Гаверц і хавбек Едегор. А далі в Прем'єр-лізі команда Мікеля Артети розібралася з «Ковентрі» (3:0). Голи до свого активу записали ті ж Гаверц і Едегор, а також вінгер Сака.

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Орієнтовні склади команд

«Астон Вілла»: Судзукі – Кеш, Ліндельоф, Торрес, Маатсен – Камара, Горецка – Геммінгс, Буендія, Макгінн – Джексон

«Арсенал»: Рая – Вайт, Москера, Габріел, Калафйорі – Едегор, Райс, Льюїс-Скеллі – Сака, Гаверц, Цоліс

Історія очних зустрічей

Суперники регулярно грають щонайменше двічі за сезон. На цей момент команди провели 203 поєдинки. Невелика перевага залишається на боці «канонірів» – 87 перемог проти 71-ї в «Астон Вілли».

У минулій кампанії бірмінгемці з «Арсеналом» обмінялися домашніми перемогами. Спершу гору взяли «віллани» (2:1). Забиті м'ячі оформили оборонець Кеш і півзахисник Буендія, а в складі лондонців відзначився вінгер Троссард. Далі «каноніри» влаштували розгромний реванш (4:1). Голи до свого активу записали оборонець Габріел, хавбек Субіменді, той же Троссард і форвард Жезус. М'яч престижу бірмінгемців забив нападник Воткінс.

Де дивитися матч «Астон Вілла» – «Арсенал»

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Setanta Sports. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі Setanta Sports.