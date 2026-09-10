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«Динамо» скромно здолало «Ниву» з Вінниці в 1/16 фіналу Кубка України

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Динамо» скромно здолало «Ниву» з Вінниці в 1/16 фіналу Кубка України
«Біло-сині» повернулися на переможний шлях
фото: ФК «Динамо»

Столичний гранд на виїзді пройшов колектив Другої ліги

Вінницька «Нива» поступилася київському «Динамо» (0:1) в рамках 1/16 фіналу Кубка України. Про це повідомляє «Главком».

Команда Ігоря Костюка спробувала відразу захопити ініціативу. Проте, стартовий відрізок «біло-сині» витратили на звикання до штучного газону. На небезпечні моменти довелося зачекати до екватору першого тайму.

Для початку воротар вінничан парирував удар Герреро. У відповідь Мельник із лінії штрафного струсонув поперечину воріт «Динамо». Далі двічі на ударній позиції опинився дебютант киян Люсін – над воротами та сейв голкіпера.

«Динамо» підняло темп з початком другої половини. Ось Люсін із рикошетом відправив м'яч над поперечиною. А після стандарту столичний гранд провів у рахунку – Піхальонок подав кутовоий, а Тіаре влучно пробив головою з лінії воротарського.

«Біло-сині» ледь відразу не подвоїли перевагу. Проте, Михавку забракло влучності. Новий спалах активності припав на кінцівку поєдинку. Та новачок Ба пробив повз стійку воріт вінничан, а Дубінчак не переграв кіпера в ближньому бою.

Зрештою, чинному володарю Кубка України вистачило й одного забитого м'яча для перемоги. «Динамо» поповнило список учасників 1/8 фіналу. Жеребкування наступної стадії турніру відбудеться згодом.

Кубок України. 1/16 фіналу

«Нива» (Вінниця) – «Динамо» – 0:1

  • Гол: Тіаре, 50

До слова, раніше «Динамо» не змогло дотиснути ЛНЗ із Черкас у Прем'єр-лізі. Матч завершився нульовою нічиєю. Обидва колективи вдруге поспіль втратили очки.

Нагадаємо, одеський «Чорноморець» розписав нічию з «Лівим Берегом» із Києва в УПЛ. Матч завершився без голів. Столичні «лелеки» звели внічию усі поєдинки сезону.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Динамо» ФК «Нива» (Вінниця)

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