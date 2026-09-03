Відомі час та місце проведення матчів «Шахтаря» U-19 у Юнацькій ліги УЄФА

Юнацька команда «гірників» проведе шість поєдинків у основному раунді турніру

«Шахтар» U-19 проведе домашні матчі Юнацької ліги УЄФА на стадіоні «Кінгсмедоу» у місті Лондон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «гірників».

Юнацька команда донеччан у основному раунді турніру поведе шітсь поєдинків, суперниками команди Олександра Бєліка стануть ПСВ, АЕК, «Інтер», «Спортінг», «Фенербахче» та «Реал».

Календар «Шахтаря» U-19 у Юнацькій лізі УЄФА (за київським часом)

10.09. 15:00. ПСВ U-19 – «Шахтар» U-19 (PSV Campus De Herdgang, Ейндговен)

14.10. 14:00. «Шахтар» U-19 – АЕК U-19 (Кінгсмедоу, Лондон)

21.10. 17:00. «Інтер» U-19 – «Шахтар» U-19 (Konami Women & Talent Center, Мілан)

03.11. 14:00. «Шахтар» U-19 – «Шахтар» U-19 (Кінгсмедоу, Лондон)

25.11. 14:00. «Шахтар» U-19 – «Шахтар» U-19 (Кінгсмедоу, Лондон)

09.12. 14:00. «Слован» U-19 – «Шахтар» U-19 (NTC Senec, Сенець)

Раніше було оприлюденено розклад «Шахтаря» у Лізі чемпіонів.

Розклад матчів «Шахтаря» у загальному етапі Ліги чемпіонів

10 вересня – ПСВ (виїзд), початок о 19:45

14 жовтня – АЕК (вдома), початок о 22:00

21 жовтня – «Інтер» (виїзд), початок о 22:00

3 листопада – «Спортінг» (вдома), початок о 19:45

25 листопада – «Фенербахче» (вдома), початок о 22:00

9 грудня – «Слован» (виїзд), початок о 19:45

20 січня – «Лейпциг» (виїзд), початок о 22:00

27 січня – «Реал» (вдома), початок о 22:00.

Нагадаємо, що «Шахтар» оприлюднив заявку на основний раунд Ліги чемпіонів.

До слова, що «Динамо» U-19 зустрінеться з «Рейнджерсом» у другому раунді «Шляху чемпіонів» Юнацької ліги УЄФА.