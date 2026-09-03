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Відомі час та місце проведення матчів «Шахтаря» U-19 у Юнацькій ліги УЄФА

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Відомі час та місце проведення матчів «Шахтаря» U-19 у Юнацькій ліги УЄФА
«Шахтар» зіграє у основному раунді Юнацької ліги УЄФА
фото: ФК «Шахтар»

Юнацька команда «гірників» проведе шість поєдинків у основному раунді турніру

«Шахтар» U-19 проведе домашні матчі Юнацької ліги УЄФА на стадіоні «Кінгсмедоу» у місті Лондон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «гірників».

Юнацька команда донеччан у основному раунді турніру поведе шітсь поєдинків, суперниками команди Олександра Бєліка стануть ПСВ, АЕК, «Інтер», «Спортінг», «Фенербахче» та «Реал».

Календар «Шахтаря» U-19 у Юнацькій лізі УЄФА (за київським часом)

  • 10.09. 15:00. ПСВ U-19 – «Шахтар» U-19 (PSV Campus De Herdgang, Ейндговен)
  • 14.10. 14:00. «Шахтар» U-19 – АЕК U-19 (Кінгсмедоу, Лондон)
  • 21.10. 17:00. «Інтер» U-19 – «Шахтар» U-19 (Konami Women & Talent Center, Мілан)
  • 03.11. 14:00. «Шахтар» U-19 – «Шахтар» U-19 (Кінгсмедоу, Лондон)
  • 25.11. 14:00. «Шахтар» U-19 – «Шахтар» U-19 (Кінгсмедоу, Лондон)
  • 09.12. 14:00. «Слован» U-19 – «Шахтар» U-19 (NTC Senec, Сенець)

Раніше було оприлюденено розклад «Шахтаря» у Лізі чемпіонів.

Розклад матчів «Шахтаря» у загальному етапі Ліги чемпіонів

  • 10 вересня – ПСВ (виїзд), початок о 19:45
  • 14 жовтня – АЕК (вдома), початок о 22:00
  • 21 жовтня – «Інтер» (виїзд), початок о 22:00
  • 3 листопада – «Спортінг» (вдома), початок о 19:45
  • 25 листопада – «Фенербахче» (вдома), початок о 22:00
  • 9 грудня – «Слован» (виїзд), початок о 19:45
  • 20 січня – «Лейпциг» (виїзд), початок о 22:00
  • 27 січня – «Реал» (вдома), початок о 22:00.

Нагадаємо, що «Шахтар» оприлюднив заявку на основний раунд Ліги чемпіонів.

До слова, що «Динамо» U-19 зустрінеться з «Рейнджерсом» у другому раунді «Шляху чемпіонів» Юнацької ліги УЄФА.

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»

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