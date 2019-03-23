«Донбас» став першим фіналістом чемпіонату УХЛ (відео)



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У п'ятому матчі півфінальної серії донеччани розгромили «Білий Барс»

У Дружківці на льодовій арені «Альтаїр» відбувся п'ятий матч півфінальної серії Української хокейної ліги, де чинний чемпіон країни донецький «Донбас» приймав «Білий Барс» з Білої Церкви. Нагадаємо, що рахунок в серії перед цим поєдинком був 3:1 на користь підопічних Сергія Вітера і всього одна перемога відділяла донеччан від виходу в фінал чемпіонату.

Перший період матчу почався з атак господарів і вже на 5-й хвилині Ілля Коренчук відкрив рахунок. Подвоїв перевагу донеччан Віталій Лялька після після передачі Віктора Захарова на 16-й хвилині періоду.

Друга 20-хвилинка стартувала з швидкою шайби все того ж Коренчука, якому асистував Віталій Лялька на 46 секунді періоду. А вже через півхвилини Євген Нікіфоров закинув четверту шайбу в ворота «Білого Барса». Але на цьому Нікіфоров не зупинився і через 8 хвилин оформив дубль в цьому поєдинку. А під кінець 20-хвилинки Віктор Захаров і Артем Пуголовкін зробили рахунок зовсім розгромним - 7:0 на користь «Донбасу».

У третьому періоді команди обмінялися шайбами. Спочатку білоцерківці закинули «шайбу престижу» - на 2-й хвилині Рінат Дурдієв результативним кидком «розпечатав» ворота Богдана Дяченка, а через 10 хвилин Віталій Лялька оформив дубль і поставив остаточну крапку в цьому матчі - 8:1 на користь донецького «Донбасу».



Таким чином «Донбас» отримує путівку в фінал плей-оф і тепер чекає свого суперника, який визначиться в ході заключних матчів півфінальної серії між «Дніпром» та «Кременчуком».



А «Білий Барс» завершує виступи в поточному розіграші чемпіонату і стає бронзовим призером розіграшу УХЛ.

«Донбас» - «Білий Барс» 8:1 (2:0, 5:0, 1:1)

Шайби: 1:0, Коренчук (Лялька, Гончаров), 4:02; 2:0, Лялька (Захаров), 15:40; 3:0 Коренчук (Лялька), 20:46; 4:0 Нікіфоров (Гончаров, Манукян), 21:20; 5:0 Нікіфоров (Манукян), 28:23; 6:0 Захаров (Ігнатенко, Манукян) 37:31; 7:0 Пуголовкін (Кірющенков, Сильницький), 39:48; 7:1 Дурдієв (Ядловський), 41:55; 8:1 Лялька (Манукян, Захаров), 51:53.

Донбас: Д'яченко (Костенко); Сильницький - Романенко, Ігнатенко - Гончаров, Жовнір - Александров, Мартинюк; Лялька (А) - Мазур - Коренчук (А), Манукян - Захаров (К) - Нікіфоров, Пуголовкін - Разумов - Кирющенков, Воронін - Мостовий - Деніскін.

Білий Барс: Кучер (Качула); Васильєв - Таран (А), Логачов - Ядловський (А), Гребеник - Грицюк, Гриценко; Дурдієв - Печерських - Тимченко (К), Куцевич - Качан - Лісників, Панченко - Ружников - Арабов.

Джерело: Українська хокейна ліга