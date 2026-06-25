Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Другий бомбардир Прем'єр-ліги несподівано перебрався до Першої ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Другий бомбардир Прем'єр-ліги несподівано перебрався до Першої ліги
Андрій Сторчоус і Олександр Козак приміряли футболки нової команди
фото: ФК «Олександрія»

Команда-невдаха сезону 2025/26 оформила гучний трансфер

«Олександрія» оголосила про підписання півзахисників «Кудрівки» Андрія Сторчоуса та Олександра Козака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Обидва були провідними виконавцями колективу з Чернігівщини в попередній кампанії. Зокрема, Сторчоус оформив 12 голів. Він став другим у списку бомбардирів української Прем'єр-ліги після форварда київського «Динамо» Матвія Пономаренка.

Натомість Козак став другим голеадором «Кудрівки». До свого активу він записав чотири м'ячі. Дует новачків дістався «Олександрії» безкоштовно та приєднається до нової команди в статусі вільних агентів.

«Жовто-чорні» розпочнуть новий сезон у Першій лізі. «Олександрія» поступилася київському Лівому Берегу (1:1, 0:1) в перехідних матчах і втратила місце в УПЛ. Головним тренером команди працюватиме Володимир Шаран.

Найкращі молоді футболісти УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.

  • 2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)
  • 2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)
  • 2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)
  • 2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)
  • 2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)
  • 2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)
  • 2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)
  • 2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)
  • 2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)
  • 2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)
  • 2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)
  • 2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)
  • 2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)
  • 2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)
  • 2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

  • 2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)
  • 2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)
  • 2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)
  • 2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)
  • 2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)
  • 2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)
  • 2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

Теги: ФК Олександрія УПЛ Перша ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Максим Задерака уклав дворічний контракт з «Буковиною»
Новачок української Прем’єр-ліги оформив гучний трансфер
22 червня, 15:54
Житомиряни гратимуть поруч із кордоном
Бронзовий призер Прем'єр-ліги обрав стадіон на єврокубки
19 червня, 17:20
«Харків» не виступатиме в жовтій формі
П'ята команда Прем'єр-ліги офіційно змінила назву
15 червня, 14:22
Арда Туран став чемпіоном України з першої спроби
Легіонер визнаний тренером сезону в Прем'єр-лізі
14 червня, 14:30
Матвій Пономаренко здобув приз майже одностайно
Найкращий бомбардир Прем'єр-ліги отримав ще один приз
11 червня, 15:46
Угода Мунгенге з київським клубом набуде чинності 1 липня
«Динамо» підписало контракт з 18-річним форвардом ПСЖ
Вчора, 16:44

Новини

«Баварія» переманила чергову зірку чемпіонату Німеччини – журналіст
«Баварія» переманила чергову зірку чемпіонату Німеччини – журналіст
Збірна України з баскетболу поступилася Анголі у контрольному матчі
Збірна України з баскетболу поступилася Анголі у контрольному матчі
Другий бомбардир Прем'єр-ліги несподівано перебрався до Першої ліги
Другий бомбардир Прем'єр-ліги несподівано перебрався до Першої ліги
«Манчестер Юнайтед» знову віддасть в оренду коштовного футболіста – інсайдер
«Манчестер Юнайтед» знову віддасть в оренду коштовного футболіста – інсайдер
Міжнародна федерація тенісу змінила свою назву
Міжнародна федерація тенісу змінила свою назву
Волейбольна збірна України несподівано переграла чемпіонів світу в Лізі націй
Волейбольна збірна України несподівано переграла чемпіонів світу в Лізі націй

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua