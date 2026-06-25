Другий бомбардир Прем'єр-ліги несподівано перебрався до Першої ліги

Команда-невдаха сезону 2025/26 оформила гучний трансфер

«Олександрія» оголосила про підписання півзахисників «Кудрівки» Андрія Сторчоуса та Олександра Козака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Обидва були провідними виконавцями колективу з Чернігівщини в попередній кампанії. Зокрема, Сторчоус оформив 12 голів. Він став другим у списку бомбардирів української Прем'єр-ліги після форварда київського «Динамо» Матвія Пономаренка.

Натомість Козак став другим голеадором «Кудрівки». До свого активу він записав чотири м'ячі. Дует новачків дістався «Олександрії» безкоштовно та приєднається до нової команди в статусі вільних агентів.

«Жовто-чорні» розпочнуть новий сезон у Першій лізі. «Олександрія» поступилася київському Лівому Берегу (1:1, 0:1) в перехідних матчах і втратила місце в УПЛ. Головним тренером команди працюватиме Володимир Шаран.

Найкращі молоді футболісти УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.

2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)

2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)

2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)

2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)

2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)

2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)

2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)

2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)

2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)

2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)

2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)

2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)

2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)

2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)

2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)

2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)

2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)

2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)

2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)

2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)

2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)

2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)

2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.