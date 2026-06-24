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«Динамо» підписало контракт з 18-річним форвардом ПСЖ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Динамо» підписало контракт з 18-річним форвардом ПСЖ
Угода Мунгенге з київським клубом набуде чинності 1 липня

У сезоні 2025/26 Мунгенге став найкращим бомбардиром ПСЖ U19 в Юнацькій Лізі УЄФА та юнацькому Кубку Франції

«Динамо» підписало контракт із 18-річним французьким нападником П’єром Мунгенге. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

Угода з терміном дії 3 роки набуде чинності 1 липня.

П’єр Мунгенге народився у французькому місті Еврі-Куркуронн 3 січня 2008 року. Розпочав свій футбольний шлях в академії ФК «Еврі», звідки згодом перебрався до «Вільжуїфа». У 2021 році приєднався до структури ПСЖ.

За час перебування в академії ПСЖ виступав в юнацьких командах різних вікових категорій.

У сезоні 2025/26 Мунгенге став найкращим бомбардиром ПСЖ U19 в Юнацькій Лізі УЄФА та юнацькому Кубку Франції. У складі парижан здобув золоті медалі юнацького чемпіонату Франції. Загалом у попередньому сезоні зіграв за ПСЖ U19 33 поєдинки, в яких забив 21 м'яч та віддав 12 результативних передач.

Окрім того, встиг дебютувати за першу команду ПСЖ – це сталося в матчі 32-го туру Ліги 1 проти «Лор’яна». 

Результативність Мунгенге привернули увагу тренерського штабу збірної Франції U19, який почав залучати його до команди.

У першому відбірковому раунді Ліги Європи кияни зіграють із «Університатею» (Клуж) із Румунії. Матчі цієї стадії відбудуться 9 та 16 липня.

Нагадаємо, вінгер київського «Динамо» і збірної України Андрій Ярмоленко не гратиме в єврокубках, де українська команда розпочне свій шлях з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. За інформацією джерела, досвідчений гравець планує сконцентруватись на виступах в чемпіонаті, тому продовжує підготовку за індивідуальною програмою.

«Ярмоленка на зборах можна не чекати. Він закінчив, будемо відверто говорити, як мінімум з єврокубками, з міжнародною кар'єрою. За моєю інформацією в нього своя індивідуальна програма і він готується не на єврокубки», – повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

Теги: ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Парі Сен-Жермен

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