Новачок української Прем’єр-ліги оформив гучний трансфер

Максим Задерака став гравцем «Буковини»

Чернівецька «Буковина» офіційно оголосила про підписання контракту з українським півзахисником Максимом Задеракою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Буковини».

За офіційною інформацією, досвідчений півзахисник підписав контракт з Буковиною на два роки – до літа 2028. Про фінансові аспекти особистого контракту нічого не відомо. У складі «Буковини» 31-річний Задерака виступатиме під 20 номером.

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Протягом кар’єри Задерака виступав за донецький «Металург», «Олександрію», вірменський «Арарат», харківський «Металіст 1925». З 2022 року півзахисник захищав кольори «Кривбасу», де протягом чотирьох сезонів був основним гравцем криворізького клубу у Прем’єр-лізі. Загалом у складі «червоно-білих» у всіх турнірах Максим зіграв 106 поєдинків, в яких записав у свій актив 19 забитих м’ячів та 11 результативних передач.

Нагадаємо, венесуельський вінгер Глейкер Мендоса визнаний найкращим гравцем сезону української Прем'єр-ліги. Сезон 2025/26 24-річний футболіст провів у складі «Кривбасу», але вже навесні підписав контракт із «Шахтарем». За 28 матчів чемпіонату України він відзначився 11 забитими м’ячами та 11 асистами.

Він став п’ятим легіонером, якого клуби визнали найкращим футболістом сезону в УПЛ, і першим представником Венесуели. Раніше з числа легіонерів двічі перемагав хорват Даріо Срна, по разу бразильці Вілліан і Тайсон, вірменин Генріх Мхітарян. Бразильцем за походженням є також Марлос, але з вересня 2017 року у нього – український паспорт.