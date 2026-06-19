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Бронзовий призер Прем'єр-ліги обрав стадіон на єврокубки

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Бронзовий призер Прем'єр-ліги обрав стадіон на єврокубки
Житомиряни гратимуть поруч із кордоном
фото: Kosicka futbalova arena

Команда Руслана Ротаня прийме суперників у знайомій локації

Житомирське «Полісся» визначилося з домівкою на кваліфікацію Ліги конференцій 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

«Поліські вовки» стартують у другому кваліфікаційному раунді європейського турніру. Там суперником житомирян стане данський «Копенгаген». Домашній поєдинок на цій стадії змагань запланований на 23 липня.

«Полісся» прийме гранда чемпіонату Данії на словацькій землі. Тимчасовою домівкою для підопічних Руслана Ротаня буде Кошице. Суперники зіграють на тамтешній Kosicka futbalova arena.

«Полісся» у сезоні 2025/26

Житомиряни фінішували третіми в УПЛ. Колектив набрав 59 очок і на один пункт відстав від черкаського ЛНЗ. Водночас київське «Динамо» команда Ротаня випередила на два бали.

Найкращим бомбардиром «поліських вовків» у чемпіонаті України став форвард Микола Гайдучик. Він оформив дев'ять голів. «Полісся» також дійшло до плейоф кваліфікації Ліги конференцій, де поступилося італійській «Фіоірентині» (0:3, 2:3).

Що відомо про Kosicka futbalova arena

Збудований у дві черги в 2018-2023 роках стадіон. Належить місту Кошице та коштував 22,5 млн євро.

Арена може прийняти 12555 глядачів. Господар арени – «Кошице». Також там тричі побувала збірна Словаччини. Після повномасштабного вторгнення РФ до України матчі єврокубків на цьому стадіоні грали «Дніпро-1» та криворізький «Кривбас».

До слова, раніше «Динамо» дізналося суперника у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Суперником столичного гранда буде «Універсітатя» з румунського Клужа. Матчі цієї стадії відбудуться у липні.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» визначилося з ареною на єврокубки в новому сезоні. Підопічні Ігоря Костюка гратимуть в польському Любліні. На місцевій арені кияни виступали й торік.

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Теги: стадіон НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій ФК «Полісся»

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