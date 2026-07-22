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Ексфорвард збірної України виступатиме в Першій лізі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Ексфорвард збірної України виступатиме в Першій лізі
Андрій Борячук виступатиме в Першій лізі
фото: ФК «Нива»

Середняк дивізіону оформив гучний трансфер

Тернопільська «Нива» презентувала нападника Андрія Борячука. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Досвідчений форвард приєднався до «жовто-зелених» безкоштовно. У міжсезоння він покинув кам'янець-подільський «Епіцентр». Терміни контракту з нападником наразі невідомі.

Борячук мав досвід виступів у Першій лізі. У сезоні 2024/25 він на цьому рівні захищав кольори харківського «Металіста 1925». На дорослому рівні форвард дебютував за донецький «Шахтар», а потім грав за «Маріуполь», турецький «Різеспор», угорський «Мезекевешд» і львівський «Рух».

Також Борячук виступав за збірні України різних категорій, починаючи з U-15. Зокрема, в молодіжці нападник провів 16 матчів (шість голів). У 2018 році він зіграв два поєдинки в національній команді.

Борячук у минулому сезоні провів 12 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один забитий м'яч. До Тернополя його запросив новий керманич команди Іван Федик.

Найкращі молоді футболісти УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком сезону 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.

  • 2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)
  • 2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)
  • 2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)
  • 2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)
  • 2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)
  • 2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)
  • 2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)
  • 2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)
  • 2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)
  • 2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)
  • 2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)
  • 2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)
  • 2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)
  • 2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)
  • 2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

  • 2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)
  • 2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)
  • 2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)
  • 2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)
  • 2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)
  • 2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)
  • 2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

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Теги: ФК Нива (Тернопіль) Перша ліга Андрій Борячук НОВИНИ ФУТБОЛУ

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