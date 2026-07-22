Середняк Прем'єр-ліги оформив перехід чергового іноземця

Клуб прагне підсилити середню лінію команди

Львівські «Карпати» підтвердили трансфер півзахисника Фелліпе Вієйри. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Бразилець підписав із «левами» контракт на чотири роки. У договорі сторони також передбачили опцію продовження співпраці ще на сезон. У складі «Карпат» новачок виступатиме під 7-м номером.

Перехід Вієйри коштував львів'янам орієнтовно 450 тисяч євро. Протягом останніх півроку атакувальний хавбек захищав кольори латвійської «Лієпаї». У новому сезоні він встиг зіграти два поєдинки в кваліфікації Ліги конференцій, у яких оформив один гол.

Вієйри – вихованець «Віла-Нови» з бразильської Гоянії. Проте, захищав кольори рідної команди лише в Копіньї – Молодіжному кубку Сан-Паулу. На дорослому рівні він дебютував у словацькому «Шаморіні».

Найкращі молоді футболісти УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком сезону 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.

2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)

2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)

2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)

2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)

2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)

2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)

2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)

2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)

2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)

2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)

2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)

2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)

2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)

2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)

2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)

2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)

2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)

2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)

2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)

2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)

2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)

2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)

2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.