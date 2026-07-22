Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Кривбас» презентував легіонера з подвійним громадянством

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Кривбас» презентував легіонера з подвійним громадянством
Джиммі Мпанзу повинен підсилити лінію оборони
фото: ФК «Кривбас»

Черговий легіонер приєднався до команди Патріка ван Леувена

Криворізький «Кривбас» оголосив про перехід оборонця Джиммі Мпанзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Центрбек із паспортами Анголи та Португалії підписав контракт на два роки. Сторони також передбачили в договорі опцію продовження співпраці ще на сезон. За «Кривбас» він виступатиме під 3-м номером.

Мпанзу раніше виступав у Нідерландах («Спортлюст46», «Феєнорд»), на Кіпрі («Єніджамі», «Спартакос Кітіу»), у Греції («Акрітас Хлоракас»), Словенії («Фужинар»), Угорщині («Уйпешт ІІ») та Франції («Ліон 1893»). Щоправда, за деякі з цих колективів оборонець не провів жодного офіційного поєдинку.

Анголець став четвертим новачком криворіжців цього літа. Раніше «Кривбас» оформив переходи оборонця Жуана Машаду, півзахисника Роя Наві та нападника Шакеона Сатчвелла. Також криворіжці викупили контракт раніше орендованого з львівських «Карпат» воротаря Олександра Кемкіна.

Найкращі молоді футболісти УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком сезону 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.

  • 2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)
  • 2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)
  • 2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)
  • 2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)
  • 2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)
  • 2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)
  • 2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)
  • 2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)
  • 2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)
  • 2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)
  • 2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)
  • 2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)
  • 2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)
  • 2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)
  • 2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

  • 2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)
  • 2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)
  • 2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)
  • 2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)
  • 2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)
  • 2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)
  • 2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)
  • 2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)
  • 2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)
  • 2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ ФК «Кривбас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Сич перебрався до Києва
«Динамо» оформило перехід оборонця збірної України
Вчора, 19:42
Матч «Динамо» в першому турі УПЛ перенесли
В українській Прем’єр-лізі вже перенесли перший матч нового сезону
Вчора, 17:30
В УПЛ змінився ліміт на легіонерів на новий сезон
УАФ змінила ліміт на легіонерів у новому сезоні української Прем’єр-ліги
Вчора, 15:25
Федір Бабак приєднався до «жовто-чорних»
Новачок Прем'єр-ліги повернув українця з чемпіонату Німеччини
7 липня, 17:57
Бруніньйо завершив український етап кар'єри
Лідер середняка Прем'єр-ліги переїхав у чемпіонат Ізраїлю
2 липня, 21:26
Перед голосуванням Юлія Свириденко представить звіт про роботу уряду
Прем'єрка Свириденко пояснила причину своєї відставки
14 липня, 11:41

Новини

Transfermarkt опублікував список футболістів, які найбільше подорожчали після Чемпіонату світу
Transfermarkt опублікував список футболістів, які найбільше подорожчали після Чемпіонату світу
«Кривбас» презентував легіонера з подвійним громадянством
«Кривбас» презентував легіонера з подвійним громадянством
Лідер «Манчестер Сіті» підписав новий контракт
Лідер «Манчестер Сіті» підписав новий контракт
Поліція Львівщини розшукує зниклого ексфутболіста «Карпат» та «Шахтаря»
Поліція Львівщини розшукує зниклого ексфутболіста «Карпат» та «Шахтаря»
«Побиття». Роналдо прокоментував фінал Чемпіонату світу
«Побиття». Роналдо прокоментував фінал Чемпіонату світу
Калініна та Снігур вийшли в чвертьфінали різних тенісних турнірів
Калініна та Снігур вийшли в чвертьфінали різних тенісних турнірів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
90K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
81K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua