«Кривбас» презентував легіонера з подвійним громадянством

Черговий легіонер приєднався до команди Патріка ван Леувена

Криворізький «Кривбас» оголосив про перехід оборонця Джиммі Мпанзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Центрбек із паспортами Анголи та Португалії підписав контракт на два роки. Сторони також передбачили в договорі опцію продовження співпраці ще на сезон. За «Кривбас» він виступатиме під 3-м номером.

Мпанзу раніше виступав у Нідерландах («Спортлюст46», «Феєнорд»), на Кіпрі («Єніджамі», «Спартакос Кітіу»), у Греції («Акрітас Хлоракас»), Словенії («Фужинар»), Угорщині («Уйпешт ІІ») та Франції («Ліон 1893»). Щоправда, за деякі з цих колективів оборонець не провів жодного офіційного поєдинку.

Анголець став четвертим новачком криворіжців цього літа. Раніше «Кривбас» оформив переходи оборонця Жуана Машаду, півзахисника Роя Наві та нападника Шакеона Сатчвелла. Також криворіжці викупили контракт раніше орендованого з львівських «Карпат» воротаря Олександра Кемкіна.

Найкращі молоді футболісти УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком сезону 2010/11. Тоді приз дістався вінгеру «Дніпра» Євгену Коноплянці. З тих пір лауреатами стали представники ще сімох клубів.

2010/11 – Євген Коноплянка («Дніпро»)

2011/12 – Роман Безус («Ворскла»)

2012/13 – Едуард Соболь («Металург» Запоріжжя)

2013/14 – Сергій Болбат («Металург» Донецьк)

2014/15 – Валерій Лучкевич («Дніпро»)

2015/16 – Віктор Коваленко («Шахтар»)

2016/17 – Артем Довбик («Дніпро»)

2017/18 – Віктор Циганков («Динамо»)

2018/19 – Віталій Миколенко («Динамо»)

2019/20 – Владислав Супряга («Дніпро-1»)

2020/21 – Ілля Забарний («Динамо»)

2022/23 – Георгій Судаков («Шахтар»)

2023/24 – Ілля Квасниця («Рух»)

2024/25 – Тарас Михавко («Динамо»)

2025/26 – Матвій Пономаренко («Динамо»)

Найкращі тренери УПЛ

Уперше нагороду вручили за підсумком кампанії 2008/09. Тоді приз дістався керманичу донецького «Шахтаря» Мірчі Луческу. Легендарний румун залишається рекордсменом турніру – сім нагород.

2008/09 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2009/10 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2010/11 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2011/12 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2012/13 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2013/14 – Мірча Луческу («Шахтар»)

2014/15 – Сергій Ребров («Динамо»)

2015/16 – Сергій Ребров («Динамо»)

2016/17 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2017/18 – Олександр Хацкевич («Динамо»)

2018/19 – Паулу Фонсека («Шахтар»)

2019/20 – Віктор Скрипник («Зоря»)

2020/21 – Мірча Луческу («Динамо»)

2022/23 – Патрік ван Леувен («Зоря»)

2023/24 – Маріно Пушіч («Шахтар»)

2024/25 – Руслан Ротань («Олександрія»)

2025/26 – Арда Туран («Шахтар»)

До слова, харківський «Металіст 1925» провів ребрендинг у міжсезоння. Команда отримала нову назву, кольори та логотип. Актуальна назва клубу – «Харків».

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.