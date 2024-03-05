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Працівник Повітряних Сил США ділився секретними даними про війну в Україні на сайті знайомств

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Працівник Повітряних Сил США ділився секретними даними про війну в Україні на сайті знайомств
Американець надав їй засекречену інформацію, в тому числі щодо військових об'єктів і російського військового потенціалу
фото з відкритих джерел

63-річний Девід Франклін Слейтер, уродженець штату Небраска, працював у засекреченому приміщенні в USSTratcom і мав допуск до державної таємниці з серпня 2021 року до квітня 2022 року

Працівник Повітряних Сил США ділився секретними даними щодо війни в Україні на сайті знайомств. Його звинуватили у незаконному розголошенні секретної інформації з питань національної оборони особі, яка представлялася жінкою, що проживає в Україні. Сьогодні, 5 березні, чоловік постане перед судом. Про це повідомляє міністерство юстиції Сполучених Штатів.

«Цивільний співробітник ВПС США, приписаний до Стратегічного командування США (USSTratcom) на авіабазі Оффутт, був заарештований у суботу, 2 березня, за звинуваченням у змові з метою передачі та передачі секретної інформації, що стосується національної оборони на іноземній платформі онлайн-знайомств, починаючи приблизно з лютого 2022 року до квітня 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Згідно з обвинувальним актом, 63-річний Девід Франклін Слейтер, уродженець штату Небраска, працював у засекреченому приміщенні в USSTratcom і мав допуск до державної таємниці з серпня 2021 року до квітня 2022 року, після того як вийшов у відставку у званні підполковника армії США. Стверджується, що Слейтер навмисно, неналежним чином і незаконно передав інформацію з грифом «секретно», яка може бути використана на шкоду Сполученим Штатам або на користь іноземної держави, на іноземній платформі онлайн-знайомств особі, не уповноваженій на отримання такої інформації.

«Як стверджується, Слейтер, цивільний працівник ВПС і підполковник армії США у відставці, свідомо передав секретну інформацію з питань національної оборони іншій особі, грубо знехтувавши безпекою своєї країни та присягою зберігати її таємниці, – заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен з Відділу національної безпеки Міністерства юстиції.

Він додав, що міністерство юстиції буде домагатися притягнення до відповідальності тих, хто «свідомо і навмисно ставить свою країну під загрозу, розголошуючи секретну інформацію».

Згідно з обвинувальними документами, Слейтер відвідував брифінги USSTratcomM щодо війни Росії проти України, які були засекречені до рівня «Цілком таємно/Чутлива порівняльна інформація» (TS//SCI).

Потім Слейтер передав засекречену інформацію, яку він дізнався з цих брифінгів, через платформу обміну повідомленнями іноземного веб-сайту знайомств своєму співучаснику, який на цьому веб-сайті представлявся жінкою, що проживає в Україні.

«Співучасниця змови регулярно просила Слейтера надавати їй конфіденційну, непублічну, закриту і засекречену інформацію і називала Слейтера у своїх повідомленнях «коханим таємним інформатором» і «таємним агентом». У відповідь на ці запити Слейтер дійсно надав їй засекречену інформацію, в тому числі щодо військових об'єктів і російського військового потенціалу, пов'язаного з вторгненням Росії в Україну», – зазначили у мін’юсті США.

Зазначається, що у відповідь приблизно 28 березня 2022 року Слейтер, зокрема, передав засекречену інформацію щодо військових цілей у війні Росії проти України, а приблизно 13 квітня 2022 року – щодо російського військового потенціалу, пов'язаного з вторгненням Росії в Україну.

Слейтер постане перед судом 5 березня в окрузі Небраска. Якщо його визнають винним, Слейтеру загрожує максимальне покарання у вигляді 10 років ув'язнення, трьох років звільнення під наглядом і штрафу в розмірі до 250 000 доларів США за кожне звинувачення у змові з метою передачі і передачі інформації, що становить державну таємницю.

Справу розслідують місцеве відділення ФБР в Омасі та Управління спеціальних розслідувань ВПС США.

Раніше повідомлялося, що колишній військовослужбовець Національної гвардії штату Массачусетс Джек Тейшейра 4 березня визнав провину у справі про витік таємних документів Пентагону й погодився на 16-річне тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, у мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України. У Сполучених Штатах затримали підозрюваного у витоку секретних даних Пентагону. Ним виявився гвардієць Джек Тейшейра, який курував приватну інтернет-групу під назвою Thug Shaker Central. 
 
 
 

Теги: війна США

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