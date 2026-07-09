Еріксен визначився з майбутнім після втрати свідомості посеред матчу зі збірною України
Досвідчений хавбек має хронічні проблеми із серцем
Півзахисник німецького «Вольфсбурга» Крістіан Еріксен незабаром розпочне відновлення після моторошного інциденту в червні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.
Данець втратив свідомість посеред другого тайму товариського поєдинку проти національної команди України. Він упав на газон, а лікарі відразу кинулися на допомогу ветерану. Хавбек швидко прийшов до тями, але приголомшені футболісти вирішили не продовжувати матч.
«Оновлення: Крістіан Еріксен невдовзі розпочне індивідуальну програму реабілітації. Після обговорення з виконавчим директором «Вольфсбурга» Дітером Гекінгом ухвалено рішення, що 34-річний футболіст пройде цю програму в своїй рідній Данії», – йдеться в заяві.
Контракт Еріксена з «Вольфсбургом» розрахований до літа 2027 року. Червневий інцидент – не перший у біографії данця. На Євро-2020 він пережив інфаркт, після якого півзахиснику встановили кардіостимулятор.
До слова, мюнхенська «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.
Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».
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