«Баварія» переманила чергову зірку чемпіонату Німеччини – журналіст

Німецький гранд продовжує «висмоктувати» провідних футболістів із лав конкурентів

Мюнхенська «Баварія» домовилася з франкфуртським «Айнтрахтом» про трансфер оборонця Натаніеля Брауна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Флоріана Плеттенберга.

«Орли» отримають за виконавця 55 млн євро. Сам Браун узгодив персональні умови контракту з «ротен». Він підпише п'ятирічний договір із чемпіоном Німеччини.

Браун провів у Франкфурті два роки. Влітку 2024-го «Айнтрахт» заплатив за нього всього 5,5 млн євро «Нюрнбергу». У рідній команді оборонець відіграв ті ж два сезони.

У кампанії 2025/26 за плечима Брауна 42 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав чотири голи та шість асистів. Восени фланговий виконавець дебютував у збірній Німеччини та вже провів два матчі на Чемпіонаті світу (один м'яч, одна результативна передача).

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Раніше мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершить кар'єру в 30 років. Оборонець анонсував завершення професіональних виступів після цього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стане дортмундська «Боруссія».