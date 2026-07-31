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Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці перебуває Україна після втрати двох клубів

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці перебуває Україна після втрати двох клубів
ЛНЗ двічі зіграв внічию з «Гентом» у відборі Ліги конференцій
фото: ФК ЛНЗ

Очки цього тижня набрав лише ЛНЗ

Україна зберегла 22-у позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА після повторних матчів другого раунду кваліфікації єврокубків. Про це повідомляє «Главком».

Розпочинавши єврокубковий сезон у складі чотирьох клубів, Україна вже втратила половину своїх представників на міжнародній арені: «Полісся» та ЛНЗ програли двоматчеві протистояння (з «Копенгагеном» і «Гентом» відповідно) у Лізі конференцій. Володарю Кубка України «Динамо» також не вдалося втриматися в Лізі Європи. Кияни поступилися грецькому ПАОКу, але продовжать свій шлях у кваліфікації Ліги конференцій. 

До таблиці коефіцієнтів УЄФА очки для України додав лише ЛНЗ. Черкасці в основний час зіграли внічию із «Гентом», перш ніж програти серію пенальті, – і заробили 0.125 бала. Натомість «Полісся» та «Динамо» свої матчі тижня програли з рахунком 0:2.

У таблиці коефіцієнтів доробок від ЛНЗ дозволив Україні зберегти 22-ге місце. Впритул наблизилися найближчі переслідувачі з Хорватії, що зберігає представництво з трьох команд і скоротила відставання у заліку з 0.431 до 0.056 бала.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА:

  • 1.Англія – 101.852 бала (9/9 клубів)
  • 2.Італія – 87.660 (7/7)
  • 3.Іспанія – 82.368 (8/8)
  • 4.Німеччина – 80.116 (7/7)
  • 5.Франція – 67.653 (7/7)
  • 6.Португалія – 63.250 (5/5)
  • 7.Бельгія – 57.350 (5/5)
  • 8.Нідерланди – 51.145 (6/6)
  • 9.Туреччина – 47.175 (4/5)
  • 10.Чехія – 43.625 (5/5)
  • ...
  • 19.Шотландія – 24.750 (5/5)
  • 20.Австрія – 24.650 (5/5)
  • 21.Румунія – 24.375 (2/4)
  • 22.Україна – 23.837 (2/4)
  • 23.Хорватія – 23.781 (3/4)
  • 24.Словенія – 22.468 (1/4)
  • 25.Ізраїль – 22.125 (4/4)

Нагадаємо, визначився суперник «Динамо» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Після поразки від ПАОКа в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи «біло-сині» продовжать свої виступи в Лізі конференцій.

Суперником «Динамо» в третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій стане «Карабах». Азербайджанський клуб потрапив до турніру після поразки в протистоянні з ЦСКА Софія в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи.

Поєдинки між «Динамо» та «Карабахом» відбудуться 6 та 13 серпня. Перший матч стане для киян формально домашнім, а матч-відповідь наша команда проведе на виїзді.

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Теги: Ліга конференцій Ліга Європи УЄФА ФК «Полісся» ФК ЛНЗ ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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